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На Харьковщине дрон РФ попал в грузовик "Новой почты"

08:58 31.08.2026 Пн
2 мин
Стали известны первые подробности
aimg Анастасия Никончук
Фото: удар по грузовику "Новой почты" (Харьковская областная прокуратура)

Российский беспилотник утром 31 августа атаковал грузовик "Новой почты" в поселке Близнюки Харьковской области. В результате удара транспорт загорелся, водитель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Харьковской областной прокуратуры.

Атака на грузовик

Российские военные нанесли удар по автомобилю почтовой службы около 3:50 в поселке Близнюки Лозовского района Харьковской области.

По предварительным данным, оккупанты применили беспилотник типа "Молния".

После попадания грузовик загорелся. Водитель получил ранения.

Открыто расследование

Прокуроры начали досудебное расследование по факту возможного военного преступления.

Производство зарегистрировано по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства атаки на гражданский транспорт.

Отметим, что после удара по инфраструктуре "Новой почты" в Святопетровском компания решила изменить подход к хранению отправлений. Вместо концентрации товаров в крупных центрах их будут распределять между отделениями по всей Украине.

Таким образом, грузовые и почтовые отделения фактически будут использоваться как локальные склады. Децентрализация должна снизить зависимость компании от отдельных крупных объектов и позволить бизнесу продолжать работу в случае новых российских атак.

Напоминаем, что "Новая почта" наращивает логистическую инфраструктуру в Украине, расширяя сеть сортировочных центров для увеличения пропускной способности и стабильной обработки отправлений. В рамках этого проекта компания ищет предпринимателей и владельцев складских и логистических объектов для долгосрочного сотрудничества.

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