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Харьков впервые атаковал дрон "Черника": что известно о новом беспилотнике РФ

Понедельник 30 июня 2025 19:12
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Харьков впервые атаковал дрон "Черника": что известно о новом беспилотнике РФ Иллюстративное фото: Харьков впервые атаковал дрон "Черника": (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российская армия на днях впервые применила дрон серии "Черника" для ударов по городу Харьков. Россияне уже производят его тысячами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет издание, дроны этой серии изготавливаются в двух вариантах, легкая "Черника-1" и тяжелая "Черника-2".

По данным открытых источников, Россия имела эти дроны в своем арсенале уже длительное время. В марте 2024 года речь шла о производстве более 7,5 тысяч единиц "Черника-1", а в апреле - о более 4 тысячах дронов модели "Черника-2".

"Черника-1"

Дрон-камикадзе "Черника-1" - это беспилотный летательный аппарат типа "летающее крыло", изготовленный из пенопласта. Максимальная дальность его действия составляет до 80 км, крейсерская скорость - около 75 км/ч, а максимальная высота полета - до 1,5 км.

Запуск может осуществляться с катапульты или даже с рук. Боевая часть весом 0,7 кг, вероятно, осколочно-фугасного типа. Этот дрон преимущественно применяется против автотранспортных средств и живой силы противника.

"Черника-2"

А вот "Черника-2" - это большая версия беспилотника, которая является более опасной по сравнению с первой моделью. Он имеет большую боевую часть весом до 3,5 кг, предназначенную для поражения блиндажей и тяжелой техники. Также дрон оснащен увеличенным радиусом действия - до 100 км.

Важно, что по данным некоторых российских источников, "Черника-2" оснащена функцией донаведения на цель, что делает ее менее уязвимой к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, этот беспилотник имеет автопилот, который позволяет лететь в определенный район цели без постоянного управления оператором - вмешательство требуется только на завершающем этапе полета

Это в сочетании с их, вероятно, низкой стоимостью, делает их массовыми и очень опасными.

Как отмечают в Defense Express, по концепции "Черника" можно сравнить с другим российским дроном "Молния", который также в своей конструкции использует простые материалы.

Несмотря на широкое применение этих дронов на фронте уже более года, а также их большую дальность поражения, первый удар по Харькову зафиксировали только сейчас. Это особенно странно, учитывая, что первые районы города расположены всего в 25 км от границы.

Одним из эффективных способов борьбы с этими беспилотниками являются украинские зенитные FPV-дроны, которые уже сбили три единицы "Черника-2". Хотя эти дроны оснащены функциями донаведения и автопилотом, без стабильной связи они не могут выполнять задачи. Поэтому радиоэлектронная борьба (РЭБ) остается действенным средством противодействия.

Ранее мы писали о том, что новый дрон российских оккупантов "Молния", которым они недавно ударили по Харькову, примитивный и дешевый. Но он может представлять опасность.

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