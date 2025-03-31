Харьков под массированной атакой дронов: что известно

Он проинформировал, что ночью, примерно в 02:22, россияне попали дроном по территории гражданского предприятия в Киевском районе города. В частности, в результате взрывной волны было повреждено остекление окон в близлежащих многоквартирных домах, а также повреждено здание детского сада и культурно-спортивный комплекс. У двух человек была острая реакция на стресс, им оказали медицинскую помощь.

Начиная с 04:49 россияне снова начали атаковать город дронами. По состоянию на 05:33 было известно, что за эту ночь в Харькове прогремели четыре взрыва. Все попадания были по Киевскому району.

"Что касается предыдущих прилетов - на месте ударов значительный пожар, повреждены остекление и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных авто", - сообщил мэр города.

Однако враг продолжает атаку, в 05:48 и 05:55 был слышен пятый и шестой взрыв. Они по предварительным данным, тоже ударили по Киевскому району города.