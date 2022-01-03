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Характер захворювання "Омікроном" може вказувати на прийдешній кінець пандемії, - експерт

Автор: Валерія Поліщук

Особливості протікання COVID-19 при зараженні новим штамом "Омікрон" дозволяють висунути версію, що хвиля захворюваності може стати останньою за пандемію.

Про це заявила технічний директор Управління громадської охорони здоров'я (SSI) Данії Тіра Гроув Краузе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вона зазначила, що штам "Омікрон" більш трансмісивний, проте він викликає менш серйозні захворювання, ніж інші варіанти.

Краузе зазначила, що ризик госпіталізації в разі зараження "Омікроном" у два рази нижче, ніж при інфікуванні варіантом "Дельта".

"Можливо, це те, що виведе нас з пандемії, так що це стане останньою хвилею ковідрона", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше вчені встановили, що більшість проявів нового варіанту інфекції нагадує звичайну застуду.

Крім того, в Україні прогнозують хвилю "Омікрону".

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