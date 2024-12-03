Хаос в Сеуле. Что происходит в Южной Корее и почему ввели военное положение

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Военное положение в Южной Корее: о чем заявил президент

О военном положении президент Юн объявил в экстренном обращении к нации. По его словам, чтобы "устранить антигосударственные элементы" и защитить страну от коммунистических сил Северной Кореи.

Свое обращение он начал со слов о том, что парламент - Национальное собрание - добивается импичмента ряда министров, в том числе обороны и государственной безопасности. "Это ситуация беспрецедентна не только для любой страны в мире, но и с момента основания нашей страны", - заявил Юн.

Он также раскритиковал бюджетный процесс, в ходе которого предлагается урезать расходы на основные функции государства, поддержание безопасности и борьбу с распространением наркотиков, что может превратить Южную Корею в "наркотический рай".

Фото: президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение (Getty Images)

По его словам, оппозиционная к нему Демократическая партия сократила бюджет на 2025 год на почти на 3 млрд долларов, забрав финансирование с реагирования на стихийные бедствия, социальных пособий, разработку газовых месторождений и отложив повышение зарплат военным. Поведение депутатов он назвал "законодательной диктатурой".

"Это явный антигосударственный акт, направленный на развязывание гражданской войны путем попрания конституционного порядка свободной Республики Корея и подрыва законных государственных институтов... Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы коммунистических сил Северной Кореи, искоренить просеверокорейские антигосударственные силы, а также защитить свободный конституционный порядок", - заявил Юн.

С помощью военного положения он пообещал "нормализовать страну как можно скорее". "Такие меры неизбежны, не будет никаких изменений во внешнеполитической позиции... Пожалуйста, доверьтесь мне", - обратился президент к народу.

Отметим, военное положение вводится в условиях военной угрозы или когда гражданские власти неспособны функционировать. Как правовой режим может включать приостановку обычных гражданских прав. Как правило, является временным режимом, но может продлеваться.

В своем обращении Юн сослался на ст. 77 конституции, которая гласит, что военное положение может быть введено "для удовлетворения военной необходимости или для поддержания общественной безопасности".

Внутренний контекст и предпосылки для военного положения

Военное положение не объявлялось ни одним южнокорейским президентом с тех пор, как страна стала демократией в 1980-х годах. Южная Корея - президентская республика. Президент обладает широкими полномочиями, назначает премьера (с одобрения парламента) и является главнокомандующим вооруженных сил.

Здесь стоит отметить, что нынешнее военное положение не связано с непосредственной военной угрозой со стороны Северной Кореи. А является следствием исключительно внутренних событий.

Юн Сок Ель победил на выборах весной 2022 года как кандидат от консервативной партии "Сила народа". Но на парламентских выборах 2024 года его политическая сила потерпела поражение. В настоящее время у нее 108 мандатов из 300, против 170 у оппозиционной Демократической партии.

Таким образом, после убедительной победы демократов Юн оказался так называемой "хромой уткой". Ему не хватает голосов, чтобы продавить свои законы, вместо этого отчаянно накладывает вето на любые законопроекты, которые предлагает оппозиция.

Кроме того, Юн погряз в нескольких скандалах, главный из которых связан с его супругой. Ее обвиняют в коррупции и торговле влиянием, а прокуроров критикуют за то, что они не провели в отношении нее специальное расследование.

На этой неделе оппозиция урезала бюджеты, представленные правительством и правящей партией. И проблема в том, что на законопроект о бюджете не может быть наложено вето. На этой же неделе оппозиция собирается объявить импичмент членам кабинета министров.

Армия на улицах и в парламенте: что происходит в Сеуле

После обращения Юна Демократическая партия призвала всех своих членов срочно собраться в Национальном собрании. Ее лидер Ли Чжэ Мен назвал действия президента неконституционными и незаконными.

Примечательно, что лидер пропрезидентской партии "Сила народа" Хан Дон Хун называет решение Юна неправильным. Он пообещал остановить действие военного положения "вместе с народом".

Фото: сторонники оппозиции возле здания парламента Южной Кореи (Getty Images)

Сообщается, что в министерстве обороны прошло совещание командующих вооруженными силами. Ведомство также издало инструкции об усилении чрезвычайной готовности полиции и армии.

Начальник штаба южнокорейской армии генерал Пак Ан Су, который назначен командующим военным положением, заявил о приостановке работы парламента и политических партий.

"Работа Национального собрания, местных советов, политических партий, политических объединений и митинги запрещены. Запрещена вся политическая деятельность, включая протесты", - заявил он.

Кроме работы Национального собрания, под запрет попадут "любые действия, отрицающие либерально-демократическую систему", а также фейковые новости и ложная пропаганда. "Все средства массовой информации и публикации подлежат контролю в соответствии с военным положением", - подчеркнул Пак.

Нарушителям грозят аресты, обыски и задержания без ордера. Как говорится в указе, военные постараются минимизировать неудобства для простых граждан, за исключением сил, которые "планируют смену власти". Также минобороны приказало военнослужащим запаса быть готовыми выйти на службу.

В сети распространяются фото и видео с военной техникой на улицах Сеула. Над столицей Южной Кореи летают боевые вертолеты. По словам очевидцев, несколько колонн техники двигались в сторону парламента.

Фото: военная техника на улицах Сеула (x.com/ashoswai)

Сообщается, протестующие вместе с оппозиционными депутатами пытались проникнуть в здание Национального собрания. Этому препятствовали силовики, выполняющие указ президента.

Как на военное положение реагируют финансовые рынки

На фоне новостей из Сеула курс валютной пары доллар США/вона вырос на 2%. Согласно данным торгов, южнокорейская валюта просела до 1435 вон за доллар. В последний раз на таком уровне курс находился два года назад.

Ценные бумаги крупнейшего производителя Samsung Electronics на торгах Лондонской фондовой биржи упали на 7,21% - до 888,5 доллара. Фондовая биржа Korea Stock Exchange закрыта, так как в Южной Корее сейчас около полуночи.

Курс биткоина к воне упал на 30%. Отметим, корейская вона является третьей по популярности валютой, в паре с которой торгуется биткоин (после доллара и стейблкоина USDT). В этом году вона неоднократно обгоняла доллар по объемам торгов на криптовалютных биржах. Также биктоин обновил локальный минимум по отношению к доллару, впервые за неделю опустившись до 93,6 тысячи долларов за монету.

Фото: биржи Южной Кореи реагируют обвалом криптовалюты (Getty Images)

Однако порядка 80% объемов торгов на корейских площадках составляют альткоины, более популярные у местных трейдеров, чем биткоин или Ethereum. После введения военного положения отдельные торговые пары в альткоинах к воне тоже существенно просели. Местные крупнейшие криптобиржи испытывают технические трудности, некоторые сайты не открываются, другие работают с задержкой.

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Несмотря на присутствие силовиков, Национальное собрание приняло резолюцию об отмене военного положения. За это проголосовали все 190 депутатов, которые присутствовали в зале. Как заявили в аппарате спикера, с принятием резолюции указ президента Юна станет недействительным.

Согласно той же ст.77 конституции, если парламент требует отменить военного положение с одобрения большинства зарегистрированных членов, президент обязан подчиниться.

На данный момент охрана установила баррикады из деревянных досок и контролирует вход. После голосования спикер У Вон Сик заявил: "Военные и полиция должны покинуть Национальное собрание".

Как пишут местные СМИ, после принятия резолюции военные действительно начали покидать здание парламента.

При подготовке текста использовались: материалы южнокорейских агентств Yonhap и Chosun, западных изданий Assocіated Press, Bloomberg и CNN.