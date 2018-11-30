Ханука: що не можна робити в це свято

Головні заборони Хануки і правила свята
Ханука 2018 відзначається з 2-го по 10 грудня. Єврейське свято має гарні традиції і кілька заборон. Що категорично не можна робити в період торжеств, і як провести всі вісім днів Хануки - в матеріалі Styler.
Фото: На Хаунуку готують картопляні оладки "латкес", схожі на деруни (pixabay.com)
Свято Хануки щорічно збігається з канінкуламі в навчальних закладах, тому його також називають "дитячим". За традицією, в кожен із 8 днів торжеств дітям дарують подарунки - гроші та золоті монетки з шоколаду.
В період свята запалюють свічки в менорі і читають хвалебну молитву "галель". Цей обряд є обов'язковим для всіх, навіть для бідняків. У свічник кожен день встановлюють нові запалені свічки.
Фото: В ханукії горить 9 свічок, одна з яких - "служка" для запалювання основних (pixabay.com)
Всього прийнято використовувати 44 свічки на Хануку, але їх може бути і більше. Ханукію запалюють до заходу, і вона повинна світитися ще, як мінімум, півгодини після настання темряви.
Головна розвага свята, дрейдл, також має історичне значення. Грою з чотиригранною дзигою іудеї користувалися для запам'ятовування алфавіту, за часів, коли вивчення Тори було заборонено.
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Відео: РБК-Україна