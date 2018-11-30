Ханука: що не можна робити в це свято

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Головні заборони Хануки і правила свята

Ханука 2018 відзначається з 2-го по 10 грудня. Єврейське свято має гарні традиції і кілька заборон. Що категорично не можна робити в період торжеств, і як провести всі вісім днів Хануки - в матеріалі Styler.

Заборони на Хануку

У дні свята жінкам забороняється працювати в пам'ять про диво, що сталося багато століть тому. Тоді в ході повстання євреї скинули панування сирійських греків і врятували жінок від жорстоких знущань.

На Хануку не дотримуються посту. Навпаки, в цей період прийнято їсти страви з маслом - пончики, смажені картопляні оладки. Це один із символів свята. Завдяки лише одному глечику масла, що залишився в Храмі після вигнання греків, священний вогонь горів цілих вісім днів.

Фото: На Хаунуку готують картопляні оладки "латкес", схожі на деруни (pixabay.com)

Світло від свічок в менорі не можна використовувати для читання або роботи. Ханукальний світильник часто виставляють у вікна, щоб його змогли побачити люди з вулиці. Таким чином виповнюється настанова про оприлюднення великого чуда Хануки.

Не можна залишати масло і гноти після закінчення свята. Всі ці атрибути Хануки потрібно спалити. Вважається, що такий обряд захищає будинок від негативної енергії.

Традиції Хануки

Свято Хануки щорічно збігається з канінкуламі в навчальних закладах, тому його також називають "дитячим". За традицією, в кожен із 8 днів торжеств дітям дарують подарунки - гроші та золоті монетки з шоколаду.

В період свята запалюють свічки в менорі і читають хвалебну молитву "галель". Цей обряд є обов'язковим для всіх, навіть для бідняків. У свічник кожен день встановлюють нові запалені свічки.

Фото: В ханукії горить 9 свічок, одна з яких - "служка" для запалювання основних (pixabay.com)

Всього прийнято використовувати 44 свічки на Хануку, але їх може бути і більше. Ханукію запалюють до заходу, і вона повинна світитися ще, як мінімум, півгодини після настання темряви.

Головна розвага свята, дрейдл, також має історичне значення. Грою з чотиригранною дзигою іудеї користувалися для запам'ятовування алфавіту, за часів, коли вивчення Тори було заборонено.

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Відео: РБК-Україна