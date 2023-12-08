Хантеру Байдену выдвинули новые обвинения по девяти пунктам: подробности

По версии следствия, Хантер Байден не уплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2019 годы.

Обвинительное заключение было подано в окружной суд центрального округа Калифорнии. Новые обвинения включают три уголовных преступления и шесть правонарушений. Утверждается, что вместо уплаты налогов Байден тратил миллионы на "экстравагантный образ жизни".

Сторона обвинения настаивает, что Хантер Байден "продолжал хорошо зарабатывать и бешено тратить деньги в 2018 году", а его расходы "увеличивались по мере роста доходов".

"В 2018 году ответчик потратил более 1,8 млн долларов, в том числе 722 тысячи долларов на снятие наличных, около 151 тысячи долларов на одежду и аксессуары и пр. Ответчик не использовал эти средства для уплаты налогов", - говорится в обвинительном заключении.

В свою очередь, адвокат Байдена Эбби Лоуэлл заявил, что исходя из фактов и закона, если бы фамилия Хантера была какой-либо другой, обвинения в Делавэре, а теперь и в Калифорнии, не были бы предъявлены.

Дело Хантера Байдена

Сын президента США Хантер Байден в июне признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий. Впоследствии американский генпрокурор Меррик Гарланд повысил статус прокурора, расследующего дело Хантера Байдена до статуса специального прокурора.

Позже, в октябре, сын президента Соединенных Штатов не признал себя виновным по трем федеральным обвинениям о хранении огнестрельного оружия. По данным следствия, он купил пистолет по фальшивым документам в 2018 году.