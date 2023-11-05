ХАМАС использует больницы для сокрытия военных действий, - ЦАХАЛ

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари представил подробные обвинения в наличии инфраструктуры боевиков внутри и вокруг двух крупных клиник после утверждения, что штаб-квартира ХАМАС находится под главным медицинским учреждением территории.

"Использование ХАМАСом больниц для маскировки своей военной машины носит систематический характер", - заявил Хагари.

По его словам, построенная в Катаре больница имени шейха Хамида бен Халифы аль Тани расположена над тоннелем, используемым ХАМАС. Боевики этой группировки обстреливали израильские войска изнутри больницы, добавил он.

Другая клиника, Индонезийская больница, используется ХАМАС для скрытия подземного командно-контрольного центра, сказал Хагари. По его словам, в 75 метрах от больницы находится пусковая площадка для ракет ХАМАС.

27 октября израильская армия заявила, что военный штаб ХАМАС находится в лабиринте туннелей и подземных комплексов под больницей Аль-Шифа, крупнейшим медицинским комплексом Сектора Газа.

Операция Израиля в Секторе Газа

В начале октября боевики ХАМАС приступили к масштабному вторжению в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

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