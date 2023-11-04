ХАМАС под видом беженцев пытался вывезти в Египет раненых боевиков, - NYT

Люди, имеющие двойное, американское или иное иностранное гражданство, неоднократно собирались у КПП на южной границе Сектора Газа, начиная с 7 октября. Но в течение нескольких недель КПП "Рафах" оставался закрытым.

Чиновник из администрации президента США Джо Байдена сообщил, что практически с самого начала обострения конфликта на Ближнем Востоке боевики ХАМАС препятствовали выезду иностранных граждан из Сектора Газа.

Американские чиновники говорят, не уточняя подробностей, что ХАМАС выдвигал "необоснованные требования".

Он также добавил, что ХАМАС неоднократно предоставлял Израилю, США и Египту списки раненых палестинцев для выезда из Сектора Газа вместе с иностранными гражданами. При этом, по словам источника издания, проверка показала, что треть людей в списках оказались боевиками ХАМАС.

Операция Израиля в Секторе Газа

В начале октября боевики ХАМАС приступили к масштабному вторжению в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

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