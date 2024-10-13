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ХАМАС убеждал Иран и "Хезболлу" присоединиться к атаке на Израиль в 2023 году, - NYT

Воскресенье 13 октября 2024 18:49
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ХАМАС убеждал Иран и "Хезболлу" присоединиться к атаке на Израиль в 2023 году, - NYT Фото: боевик ХАМАСа (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

ХАМАС пытался убедить Иран и "Хезболлу" присоединиться к атаке на Израиль 7 октября 2023 года. В группировке рассчитывали на крах Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Согласно документам, которые захватили израильские военные и получили журналисты издания, лидер политического бюро ХАМАС Яхья Синвар вместе с высшим командованием планировал нападение более двух лет и хотел сделать его самым разрушительным для Израиля.

Как пишет NYT, протоколы тайных встреч ХАМАС содержат детальное описание о планировании террористического нападения 7 октября, а также о решимости Синвара убедить Иран и "Хезболлу" принять участие в атаке либо, как минимум, взять на себя обязательство в более масштабной борьбе с Израилем, если ХАМАС все же организует рейд через границу.

В документах, проверенных журналистами, сказано, что первоначально ХАМАС планировал осуществить атаку осенью 2022 года. Однако группировка отложила реализацию плана, пытаясь убедить Иран и "Хезболлу" поучавствовать в этом.

В июле 2023 года ХАМАС направил высокопоставленного чиновника в Ливан, где он встретился с высокопоставленным иранским командиром и попросил помощи в нанесении ударов по уязвимым объектам в начале наступления. Тот в ответ заявил, что Иран и "Хезболла" поддерживают ХАМАС, но им нужно больше времени на подготовку. При этом в протоколе не было указано, насколько подробным был план, представленный ХАМАС своим союзникам.

Далее NYT пишет, что ХАМАС был уверен в общей поддержке своих союзников, но пришел к выводу, что возможно, группировке придется действовать без их полного участия. Частично для того, чтобы не дать Израилю развернуть новую передовую систему ПВО до того, как произойдет нападение.

На решение о нападении также повлияло желание ХАМАС сорвать усилия по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, усиление израильской оккупации Западного берега и попытки Израиля усилить контроль над комплексом мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Группировка намеренно избегала крупных столкновений с Израилем в течение двух лет, еще с 2021 года, чтобы максимально увеличить неожиданность атаки 7 октября. По мнению лидеров, они "должны убедить врага, что ХАМАС в Газе хочет спокойствия".

Издание напомнило, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погибло около 1200 человек. После того израильская сторона начала бомбардировку и вторжение в Газу, в итоге, было убито десятки тысяч палестинских мирных жителей и боевиков.

В конечном итоге это переросло в более масштабную войну между Израилем и региональными союзниками ХАМАС, что привело к убийству Израилем высокопоставленных лидеров Ирана и Хезболлы, вторжению в Ливан, а также к ударам Ирана по Израилю баллистическими ракетами.

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