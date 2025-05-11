ХАМАС и США обсуждают перемирие в Газе и гуманитарную помощь, - Reuters

Группировка ХАМАС и администрация США ведут переговоры о прекращении огня в Газе и доставке гуманитарной помощи в осажденный анклав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, недавно президент США Дональд Трамп повторил обещание, что поможет доставить продовольствие палестинцам в Газе. В пятницу посланник Вашингтона в Израиле заявил, что поддерживаемый США механизм доставки помощи в анклав должен вступить в силу в ближайшее время.
Кроме информации палестинского чиновника о переговорах между ХАМАС и США, Reuters приводит комментарий представителя Госдепартамента Соединенных Штатов.
"Мы не можем говорить о текущих переговорах, но я отмечу недавние заявления Катара и Египта о том, что они продолжают прилагать усилия по достижению соглашения", - сказал он.
Представитель подчеркнул, что ХАМАС несет исключительную ответственность за войну, а также за возобновление боевых действий.
"Президент Трамп ясно дал понять, с какими последствиями столкнется ХАМАС, если продолжит удерживать заложников, включая американца Эдана Александра, и тела четырех американцев", - добавил он.
Агентство отмечает, что ранее США вели переговоры с палестинской боевой групп точкой по вопросу освобождения американских заложников, удерживаемых в Газе.
Напомним, начиная с 2 марта Израиль полностью прекратил поставки продовольствия 2,3 миллионам жителей Газы, а запасы продовольствия, накопленные во время прекращения огня в начале года, практически закончились.
Вскоре, 18 марта, Израиль фактически расторг январское соглашение о прекращении огня с группировкой и возобновил военную кампанию в анклаве.
Позже ХАМАС заявил, что готов освободить всех оставшихся заложников, захваченных его боевиками в ходе нападений на поселения на юге Израиля 7 октября 2023 года, и согласиться на постоянное прекращение огня, если Израиль полностью выведет свои войска из Газы.
В свою очередь Израиль, который подчеркивал, что война может прекратиться только после того, как ХАМАС будет уничтожен, заявил, что планирует расширить свою военную кампанию в Газе. К слову, анклав был опустошен во время войны и вызвал предупреждения ООН о том, что 2,3 миллиона человек сталкиваются с надвигающимся голодом.
По данным израильских подсчетов, в результате атак ХАМАС в октябре 2023 года погибло 1200 человек, а 251 человек были взяты в заложники и возвращены в Газу. По данным органов здравоохранения, контролируемых ХАМАС, в результате израильской кампании погибло более 52 800 палестинцев, в основном мирных жителей.
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