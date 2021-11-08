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Хакери зламали декілька оборонних організацій

Автор: Анастасія Рокитна

Хакери зламали 9 організацій у секторах оборони, енергетики, охорони здоров’я, технологій та освіти. Цього разу хакери вкрали паролі у деяких цільових організацій з метою збереження довгострокового доступу до цих мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Уцій кібератаці підозрюють китайське хакерське угрупування за аналізом тактик та інструментів.

Будь-яка компанія, яка веде бізнес з Пентагоном, може мати в своїх електронних листах низку даних про оборонні контракти, які можуть бути цікавими для іноземних шпигунів, сказав Райан Олсон, старший співробітник Palo Alto Networks.

Цю секретну інформацію було оприлюднено, аби попередити про небезпеку інші корпорації та розкрити схему роботи хакерів.

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Кібератака