RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Хакери виклали в мережу особисті дані понад мільйона користувачів Clubhouse

Автор: Артур Родивилов

Невідомі хакери виклали в інтернет особисті дані 1,3 млн користувачів соціальної мережі Clubhouse. Прес-служба соцмережі поки ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Про це повідомляє портал Cybernews.

Серед викладених в мережу особистих даних фігурують імена, прізвища, посилання на фотографії користувачів, а також інформація про облікові записи користувачів в інших соціальних мережах.

Clubhouse - соціальна мережа, де користувачі спілкуються голосовими повідомленнями без можливості запису і подальшого розповсюдження. Щоб приєднатися до програми, потрібно отримати запрошення від вже зареєстрованого користувача.

Платформа Clubhouse існує з квітня минулого року. В Україні соціальна мережа, де можна обмінюватися голосовими повідомленнями, створювати кімнати, набрала популярність на початку 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Twitter прийняв рішення запустити власний аналог Clubhouse. Однак ця соцмережа буде працювати на Android.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Clubhouseсоцсеть
Читайте також
Clubhouse запустять для Android
Трамп через два-три місяці представить власну соцмережу
Прогноз погоди