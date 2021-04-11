Хакери виклали в мережу особисті дані понад мільйона користувачів Clubhouse

Серед викладених в мережу особистих даних фігурують імена, прізвища, посилання на фотографії користувачів, а також інформація про облікові записи користувачів в інших соціальних мережах.

Clubhouse - соціальна мережа, де користувачі спілкуються голосовими повідомленнями без можливості запису і подальшого розповсюдження. Щоб приєднатися до програми, потрібно отримати запрошення від вже зареєстрованого користувача.

Платформа Clubhouse існує з квітня минулого року. В Україні соціальна мережа, де можна обмінюватися голосовими повідомленнями, створювати кімнати, набрала популярність на початку 2021 року.