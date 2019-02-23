Хакери погрожують ключовим систем інфраструктури інтернету - ICANN

В останні тижні атаки "викликають все більше побоювань" у фахівців

Ключевые элементы инфраструктуры, обеспечивающей работу интернета, находятся под угрозой из-за хакерских атак. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Agence France-Presse со ссылкой на директора технологического отдела американской корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) Дэвида Конрада.

Речь идет об атаках с 2017 года. В последние недели они "вызывают все больше опасений" у специалистов, в том числе они привлекли внимание ICANN. Цели атак, как отмечается в публикации, - компьютерные системы, которые применяются для получения информации о доменах.

"Они нацеливаются на саму инфраструктуру интернета. В прошлом имели место целенаправленные атаки, но не было ничего похожего", заявил директор.

Напомним, компания Microsoft во второй раз за шесть месяцев выявила связанную с российским правительством операцию, направленную против влиятельных аналитических центров, которые занимают критическую позицию в отношении России.

РБК-Украина писало, что корпорация Microsoft расширит сервис кибербезопасности Account Guard для 12 европейских стран, чтобы защитить своих клиентов в политическом пространстве от хакерских атак.