Хакери розсилають українцям електронні листи нібито від імені держави: як їх розпізнати

Листи містять вкладення у вигляді XLS-документа з назвою "Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls".

Цей документ містить макрос, активація якого призведе до запуску файлу "baseupd.exe". Відкриття файлу спричинить ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Кібератаку пов'язують з діяльністю групи UAC-0056, що вже підозрюється у кібератаці на держорганізації України, яка сталася 7 липня.

Фахівці групи швидкого реагування на комп'ютерні інциденти CERT-UA встановлюють обставини компрометації облікових записів електронної пошти, а також блокують сервера управління шкідливою програмою.

Окрім цього, Держспецзв’язку наполегливо рекомендує використовувати багатофакторну автентифікацію для електронної пошти з метою посилення власного захисту.