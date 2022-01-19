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Хакери атакували Міжнародний Комітет Червоного Хреста

Автор: Анна Полисученко

Хакери атакували Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Дана інформація надійшла щонайменше від 60 національних товариств організації по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Червоного хреста

Атаку було здійснено на швейцарську компанію, яка зберігає дані Червоного хреста. У комітеті заявили, що під загрозою опинилися персональні дані більш ніж 500 000 вкрай вразливих осіб - розлучених з сім'ями через конфлікти, міграцію і стихійні лиха.

"Атака на дані людей, зниклих безвісти, ще більше посилює страждання і муки сімей. Ми всі вражені і спантеличені тим, що ця гуманітарна інформація може стати мішенню і наразитися на небезпеку", - заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні.

Поки невідомо, хто стоїть за атакою і немає ніяких ознак витоку або публічного поширення скомпрометованої інформації. Організація просить хакерів "вчинити правильно" і не продавати ці дані.

Раніше ми писали, що Червоний Хрест передав на окупований Донбас 100 тонн "гуманітарки".

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Красный Крест