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Хакерская группа из Китая атаковала инфраструктуру США, - ФБР

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ФБР утверждает, что США удалось пресечь хакерскую деятельность китайской государственной группы, которая атаковала ключевые объекты государственной инфраструктуры, такие как электросети и трубопроводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Директор ФБР Кристофер Врей сообщил, что была проведена кампания по закрытию группы "Вольт Тайфун", которая  взломала сотни старых офисных маршрутизаторов, чтобы получить доступ к данным об американских активах.

Китайское правительство пока никак не отреагировало на обвинения.

Однако ранее оно уже отвергало обвинения в спонсируемой государством кибервойне против других стран. В прошлом Китай также обвинял США в том, что Вашингтон является "крупнейшей в мире хакерской империей и глобальным кибервором".

Врэй заявил, что Китай намеренно готовит почву для того, чтобы вывести из строя ключевые системы инфраструктуры США в случае враждебного конфликта.

О хакерских атаках группы "Вольт Тайфун" впервые стало известно в США в мае прошлого года, после того как компания Microsoft предупредила, что группа атаковала несколько государственных объектов, в том числе взломала правительственные учетные записи электронной почты.

Хакерские атаки Китая и России

В декабре прошлого года связанные с РФ и Китаем хакеры взломали самый опасный ядерный объект Великобритании.

В июле 2023 года китайские хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине.

А США, Южная Корея и Япония договорились создать группу из киберспециалистов высокого уровня для противодействия хакерам КНДР.

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