Хакерская атака на Львов: подачу тепла восстановили, горячую воду - частично

"На Сыхове возобновили подачу тепла. Подача горячей воды восстановлена на 30%", - пояснил мэр города.

По словам Садового, сегодня ночью произошел сбой в работе системы теплоснабжения "Львовтеплоэнерго", из-за чего часть жителей Сыхова осталась без тепла и горячей воды.

"Есть подозрение на внешнее вмешательство в систему работы предприятия, сейчас эта информация проверяется", - сообщил Садовый.

Хакерская атака на "Львовтеплоэнерго"

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 23 января, жилой массив Сихов во Львове остался без горячей воды и отопления в результате хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго".

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