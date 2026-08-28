Хакеры сломали систему трех британских аэропортов и получили данные миллионов пассажиров

Какие данные получили хакеры

Инцидент касался информации о бронировании паркингов, лаунж-зон, быстрых коридоров и регистрации в Wi-Fi в аэропортах. Злоумышленники получили электронные адреса, телефонные номера, регистрационные номера автомобилей и почтовые индексы клиентов. По словам компании, банковские или платежные данные в сломанной системе не хранились.

Пострадала ли безопасность полетов

Manchester Airports Group подчеркнули, что безопасность пассажиров и авиационная безопасность ни разу не были под угрозой, а работа самих аэропортов осталась неизменной.

Атака произошла в разгар летнего туристического сезона – на этой неделе многие семьи возвращаются в Британию перед началом учебного года. В прошлом году через эти три аэропорта вместе прошли 54 миллиона пассажиров.

Что советуют пострадавшим клиентам

В аэропорту Станстед разослали письма пострадавшим клиентам с оговоркой быть особенно осторожными с неожиданными письмами, звонками или сообщениями, якобы поступающими от аэропорта - компания никогда не запрашивает платежные или банковские данные в незапланированных обращениях.

Что говорит компания

Представитель Manchester Airports Group заявил, что компания немедленно локализовала угрозу и работает со специалистами по кибербезопасности, а также сообщила соответствующим органам власти. Парковочные услуги для клиентов продолжают работать в обычном режиме.

Почему масштаб атаки так значителен

Партнерша юридической фирмы Gordons Лорен Уиллс-Диксон отметила, что аэропорты предоставляют множество услуг - доступ к лаунжам, парковкам, быстрым коридорам, а Wi-Fi также требует ввода личных данных.

Поэтому операторы накапливают огромные объемы клиентской информации, а рост использования технологий лишь повышает риск кибератак.

Инцидент произошел на фоне растущего давления на поставщиков и операторов объектов национальной инфраструктуры по усилению киберзащиты.