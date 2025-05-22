Хакеры РФ атаковали страны НАТО и камеры на границе Украины, чтобы сорвать помощь

По данным отчета, начиная с конца февраля 2022 года, подразделение российского ГРУ - 85-й Центр специальных служб (военная часть 26165), который также известен под названиями Fancy Bear, APT28, Forest Blizzard или BlueDelta и т.д. - активизировал кибероперации против инфраструктуры стран НАТО.

Основными целями хакеров стали логистические компании, IT-предприятия и транспортная инфраструктура, обеспечивающие координацию, транспортировку и доставку иностранной помощи Украине.

Хакеры атаковали компании в странах-членах НАТО, Украине и международных организациях. Под ударом были компании, связанные с:

оборонной промышленностью;

транспортом и транспортными узлами (порты, аэропорты и т.д.);

морской отраслью;

управлением воздушным движением;

IT-услугами.

В отчете также отмечается, что были захвачены тысячи IP-камер на пограничных пунктах пропуска и железнодорожных узлах, что дало российской разведке возможность в режиме реального времени наблюдать за колоннами гуманитарной помощи.

Как отмечает The Guardian, разведывательные службы Великобритании и союзников сообщили, что РФ пыталась взломать камеры на границе, чтобы шпионить и нарушить поток западной помощи.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) призвал частные компании, участвующие в оказании помощи, "принять немедленные меры для самозащиты".

"Кроме атак на логистические предприятия, участники подразделения 26165 (российского ГРУ, - ред.), вероятно, использовали доступ к частным камерам в ключевых местах, таких как пограничные переходы, военные объекты и железнодорожные станции, для отслеживания перемещения помощи в Украину. Участники также использовали муниципальные службы, такие как дорожные камеры", - сообщают разведчики.

По данным разведки, около 10 тысяч камер было установлено вблизи "военных объектов и железнодорожных станций для отслеживания перемещения материалов в Украину", из которых 80% находились в Украине и 10% - в Румынии.

Кибератаки коснулись по меньшей мере 13 стран НАТО, в частности Чехии, Германии, Польши, Румынии, США, а также Украины.