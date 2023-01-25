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Хакеры, связанные с КНДР, похитили более 100 млн долларов с криптобиржи, - ФБР

Фото: хакеры, связанные с КНДР, похитили более 100 млн долларов (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Группа хакеров Lazarus Group, связанная с Северной Кореей, похитила более 100 млн долларов из американской криптофирмы Harmony.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФБР.

Сообщается, что только за 13 января северокорейские киберпреступники использовали протокол конфиденциальности под названием Railgun для отмывания криптовалюты на сумму более 60 миллионов долларов, украденной во время взлома в июне прошлого года.

По словам ФБР, часть украденной криптовалюты впоследствии была отправлена ​​нескольким поставщикам виртуальных активов и конвертирована в доллары. Кража и отмывание виртуальной валюты Северной Кореей используются для поддержки ее программ по созданию баллистических ракет и оружия массового уничтожения.

В июне прошлого года калифорнийская компания Harmony заявила, что ограблению подвергся ее мост Horizon, который был базовым программным обеспечением, используемым цифровыми токенами для передачи криптовалюты между различными блокчейнами.

Ранее мы писали, что иранские хакеры взломали сеть неназванного федерального правительственного агентства Соединенных штатов Америки и похитили пароли в сети, установив программное обеспечение для генерации криптовалюты.

Также ранее сообщалось, что австралийская полиция обвинила российских хакеров в масштабной кибератаке.

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криптоиндустрияФБРКНДРСоединенные Штаты Америки