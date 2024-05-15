Хакеры КНДР воруют криптовалюту на миллионы долларов и успешно отмывают, - Reuters

Северная Корея отмыла 147,5 миллиона долларов через платформу виртуальной валюты Tornado Cash в марте после кражи с биржи криптовалют, совершенной в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Наблюдатели ООН за санкциями сообщили Комитету по санкциям Совета Безопасности, что они расследовали 97 кибератак Северной Кореи на криптовалютные компании в период с 2017 по 2024 год, стоимость которых оценивается примерно в 3,6 миллиарда долларов.

Отчет, поданный в Совбез, включает атаку в конце прошлого года, когда 147,5 миллионов долларов было похищено с криптовалютной биржи HTX.

Эксперты заявили, что только в 2024 году они наблюдали за "11 кражами криптовалюты... на сумму 54,7 миллиона долларов", добавив, что многие из них "возможно, были совершены ИТ-работниками КНДР, случайно нанятыми небольшими компаниями. связанными с криптовалютой".

Наблюдатели сообщили, что, по данным государств-членов ООН и частных компаний, работающие за рубежом северокорейские ИТ-работники приносят "значительный доход для страны".

Помехи в работе наблюдателей со стороны России

Наблюдатели ООН за санкциями были распущены в конце апреля после того, как Россия ветировала ежегодное продолжение их мандата. Некоторые мониторы прислали незавершенную работу, которую в пятницу предоставили комитету Совета по санкциям в отношении Северной Кореи.

Традиционно отчеты наблюдателей за санкциями сначала согласовываются со всеми восемью членами Совбеза. Незавершенная работа, представленная в комитет, не прошла этот процесс.

Наблюдатели заявили, что они расследовали сообщения New York Times от 6 февраля о том, что Россия разблокировала 9 млн из 30 млн долларов замороженных северокорейских активов и позволила Пхеньяну открыть счет в российском банке в Южной Осетии, чтобы получить лучший доступ к международным банковским сетям.

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