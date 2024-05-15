Хакеры КНДР воруют криптовалюту на миллионы долларов и успешно отмывают, - Reuters
Северная Корея отмыла 147,5 миллиона долларов через платформу виртуальной валюты Tornado Cash в марте после кражи с биржи криптовалют, совершенной в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Наблюдатели ООН за санкциями сообщили Комитету по санкциям Совета Безопасности, что они расследовали 97 кибератак Северной Кореи на криптовалютные компании в период с 2017 по 2024 год, стоимость которых оценивается примерно в 3,6 миллиарда долларов.
Отчет, поданный в Совбез, включает атаку в конце прошлого года, когда 147,5 миллионов долларов было похищено с криптовалютной биржи HTX.
Эксперты заявили, что только в 2024 году они наблюдали за "11 кражами криптовалюты... на сумму 54,7 миллиона долларов", добавив, что многие из них "возможно, были совершены ИТ-работниками КНДР, случайно нанятыми небольшими компаниями. связанными с криптовалютой".
Наблюдатели сообщили, что, по данным государств-членов ООН и частных компаний, работающие за рубежом северокорейские ИТ-работники приносят "значительный доход для страны".
Помехи в работе наблюдателей со стороны России
Наблюдатели ООН за санкциями были распущены в конце апреля после того, как Россия ветировала ежегодное продолжение их мандата. Некоторые мониторы прислали незавершенную работу, которую в пятницу предоставили комитету Совета по санкциям в отношении Северной Кореи.
Традиционно отчеты наблюдателей за санкциями сначала согласовываются со всеми восемью членами Совбеза. Незавершенная работа, представленная в комитет, не прошла этот процесс.
Наблюдатели заявили, что они расследовали сообщения New York Times от 6 февраля о том, что Россия разблокировала 9 млн из 30 млн долларов замороженных северокорейских активов и позволила Пхеньяну открыть счет в российском банке в Южной Осетии, чтобы получить лучший доступ к международным банковским сетям.
Торговля оружием между РФ и КНДР
Наблюдатели также сообщили, что суда, подозреваемые в причастности к торговле оружием между Северной Кореей и Россией, продолжали рейсы с контейнерами между северокорейским портом Раджин и российскими портами, включая Владивосток и Восточный.
Наблюдатели за санкциями заявили, что одно конкретное судно под названием "Ангара" находилось в китайском порту Нинбо с февраля, где оно, возможно, проходило техническое обслуживание.
По данным Госдепа США, КНДР с сентября 2023 г. поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанными с боеприпасами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.