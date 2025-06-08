Хакеры ГУР "положили" сервисы российской железной дороги: детали нестандартной атаки

Как отмечают источники в ГУР Минобороны, в результате нестандартной атаки нарушена работоспособность системы zd.ru.

Операция в частности привела к сбою работы серверов NS, которые отвечают за распознавание доменных имен в сети. Таким образом, на уровне домена rzd.ru (включая все субдомены) невозможно конвертировать доменное имя в IP-адрес, вследствие чего все сервисы на rzd.ru больше не работают (включая мобильные приложения).

Сам факт кибератаки на инфраструктуру признали и в РЖД. По сообщению тамошней пресс-службы, мощность атаки достигала 6 ГБ и почти 2,5 млн пакетов в секунду.

Российские пользователи фактически потеряли возможность пользоваться ресурсами РЖД.

Фото: сервисы российской железной дороги не работают (источники РБК-Украина)