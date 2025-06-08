Хакеры ГУР "положили" сервисы российской железной дороги: детали нестандартной атаки

Киберспециалисты украинской разведки атаковали онлайн-систему российской железной дороги. Официальный ресурс РЖД (российских железных дорог) не работает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как отмечают источники в ГУР Минобороны, в результате нестандартной атаки нарушена работоспособность системы zd.ru.
Операция в частности привела к сбою работы серверов NS, которые отвечают за распознавание доменных имен в сети. Таким образом, на уровне домена rzd.ru (включая все субдомены) невозможно конвертировать доменное имя в IP-адрес, вследствие чего все сервисы на rzd.ru больше не работают (включая мобильные приложения).
Сам факт кибератаки на инфраструктуру признали и в РЖД. По сообщению тамошней пресс-службы, мощность атаки достигала 6 ГБ и почти 2,5 млн пакетов в секунду.
Российские пользователи фактически потеряли возможность пользоваться ресурсами РЖД.
Фото: сервисы российской железной дороги не работают (источники РБК-Украина)
Напомним, летом 2024 года ГУР осуществило масштабную кибератаку на финансовый сектор России. Атака длилась неделю, под удар попали российские банки и правительственные ресурсы РФ.
Также в день рождения руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, 4 января, кибергруппа украинской разведки атаковала российскую компанию "РегионТрансСервис". Она обеспечивает работу российской железной дороги.
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