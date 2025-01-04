Хакеры ГУР в День рождения Буданова атаковали российскую компанию, - источник

Как отмечают источники, разведка осуществила операцию в День рождения начальника ГУР Кирилла Буданова.

ООО "РегионТрансСервис" - ведущая сервисная компания по обслуживанию грузовых вагонов, которая среди прочего обеспечивает деятельность оккупационной армии РФ.

Источники сообщают, что 4 января в результате киберудара были уничтожены все серверы компании, выведены из строя рабочие станции и стерты бэкапы. Всего было поражено 78 серверов и 211 рабочих станций.

"РегионТрансСервис" предоставляет полный спектр сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла вагона: от приемки новых вагонов на заводе-изготовителе с их регистрацией в железной дороге, выполнение всех регламентов обслуживания и до утилизации вагонов. Отмечается, что данная ООО является одной из ключевых компаний, которая обеспечивает деятельность РЖД, а следовательно - перевозки военных грузов для ведения военных действий против Украины.

Фото: ГУР атаковало российскую компанию "РегионТрансСервис" (источники РБК-Украина)