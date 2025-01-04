Хакеры ГУР в День рождения Буданова атаковали российскую компанию, - источник

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали российскую компанию "РегионТрансСервис". Она обеспечивает работу российской железной дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как отмечают источники, разведка осуществила операцию в День рождения начальника ГУР Кирилла Буданова.
ООО "РегионТрансСервис" - ведущая сервисная компания по обслуживанию грузовых вагонов, которая среди прочего обеспечивает деятельность оккупационной армии РФ.
Источники сообщают, что 4 января в результате киберудара были уничтожены все серверы компании, выведены из строя рабочие станции и стерты бэкапы. Всего было поражено 78 серверов и 211 рабочих станций.
"РегионТрансСервис" предоставляет полный спектр сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла вагона: от приемки новых вагонов на заводе-изготовителе с их регистрацией в железной дороге, выполнение всех регламентов обслуживания и до утилизации вагонов. Отмечается, что данная ООО является одной из ключевых компаний, которая обеспечивает деятельность РЖД, а следовательно - перевозки военных грузов для ведения военных действий против Украины.
Фото: ГУР атаковало российскую компанию "РегионТрансСервис" (источники РБК-Украина)
Напомним, летом 2024 года ГУР осуществило масштабную кибератаку на финансовый сектор России. Атака длилась неделю, под удар попали российские банки и правительственные ресурсы РФ.
Также на днях киберспециалисты Главного управления разведки атаковали сервисы российского нефтяного сектора. Главной целью были ресурсы нефтяной компании "Лукойл". Эта компания активно участвует в обеспечении оккупационных войск РФ.
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