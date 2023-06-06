RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хакеры около года шпионили за редакторами украинских медиа и госорганизациями

Фото: хакеры около года шпионили за редакторами украинских медиа и госорганизациями (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Хакеры на протяжении 2022-2023 годов шпионили за компьютерами редакторов украинских медиа и государственных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Сообщается, что начиная со второй половины 2022 года и до сих пор специалисты Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, отслеживают шпионскую активность хакеров группы UAC-0099 в отношении государственных организаций и редакторов украинских медиа.

Отмечается, что мошенники с помощью электронной почты и мессенджеров распространяют файлы (.HTA, .EXE, .RAR, .LNK), запуск которых приводит к поражению компьютеров вредоносными программами. В частности - LONEPAGE, THUMBCHOP (стиллер для Chrome и Opera), CLOGFLAG (кейлогер) и другими.

В Госспецсвязи сообщают, что на протяжении 2022-2023 годов упомянутая группировка получила несанкционированный удаленный доступ к нескольким десяткам компьютеров в Украине.

Кибератаки на Украину

С начала полномасштабной войны значительно выросло количество кибератак на жителей Украины. Чаще всего их осуществляли именно россияне.

Так, в апреле СМИ сообщали, что российские хакеры получили доступ к частным камерам наблюдения в украинских кофейнях, чтобы собирать разведданные о конвоях с гуманитарной помощью, которые проезжают мимо.

Кроме того, утечка тысячи секретных файлов российской компании IT-компании показала, как программисты помогают российским спецслужбам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГосспецсвязиКибератака