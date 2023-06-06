Хакеры около года шпионили за редакторами украинских медиа и госорганизациями

Сообщается, что начиная со второй половины 2022 года и до сих пор специалисты Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, отслеживают шпионскую активность хакеров группы UAC-0099 в отношении государственных организаций и редакторов украинских медиа.

Отмечается, что мошенники с помощью электронной почты и мессенджеров распространяют файлы (.HTA, .EXE, .RAR, .LNK), запуск которых приводит к поражению компьютеров вредоносными программами. В частности - LONEPAGE, THUMBCHOP (стиллер для Chrome и Opera), CLOGFLAG (кейлогер) и другими.

В Госспецсвязи сообщают, что на протяжении 2022-2023 годов упомянутая группировка получила несанкционированный удаленный доступ к нескольким десяткам компьютеров в Украине.

Кибератаки на Украину

С начала полномасштабной войны значительно выросло количество кибератак на жителей Украины. Чаще всего их осуществляли именно россияне.

Так, в апреле СМИ сообщали, что российские хакеры получили доступ к частным камерам наблюдения в украинских кофейнях, чтобы собирать разведданные о конвоях с гуманитарной помощью, которые проезжают мимо.

Кроме того, утечка тысячи секретных файлов российской компании IT-компании показала, как программисты помогают российским спецслужбам.

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