Хакер знайшов спосіб створювати нескінченну кількість криптовалюта. Його винагородили

Після того як розробник повідомив про проблему - його винагородили 2 млн доларів. Більш того, це найвища сума яка була виплачена в рамках bug bounty.

За допомогою цієї уразливості зловмисники моги відтворювати гроші в будь-якому ланцюжку за допомогою форка OVM 2.0. Це дозволяло б їм створювати нескінченне число "ефірів".

Відзначається, що судячи з історії, уразливість жодного разу не використовувалася на практиці, за винятком випадкової її активації співробітником стартапу Etherscan.

Виправлення було введено і протестовано протягом пари годин після підтвердження уразливості.

Варто додати, що Optimism - це масштабування другого рівня для мережі Ethereum, яке використовує об'єднані транзакції за межами блокчейна криптовалюта. Це гарантує зниження витрат на транзакцію і підвищення її швидкості. Втім, безпека цієї технології і далі залишається проблемою.