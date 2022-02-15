RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Хакер знайшов спосіб створювати нескінченну кількість криптовалюта. Його винагородили

Автор: Сергій Пишкін

Розробник iOS-джейлбрейка Cydia Джем Фрімен знайшов уразливість в обліковому записі проекту Optimism. Вона дозволяла створювати нескінченну кількість криптовалюта Ethereum.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Cointelegraph.

Після того як розробник повідомив про проблему - його винагородили 2 млн доларів. Більш того, це найвища сума яка була виплачена в рамках bug bounty.

За допомогою цієї уразливості зловмисники моги відтворювати гроші в будь-якому ланцюжку за допомогою форка OVM 2.0. Це дозволяло б їм створювати нескінченне число "ефірів".

Відзначається, що судячи з історії, уразливість жодного разу не використовувалася на практиці, за винятком випадкової її активації співробітником стартапу Etherscan.

Виправлення було введено і протестовано протягом пари годин після підтвердження уразливості.

Варто додати, що Optimism - це масштабування другого рівня для мережі Ethereum, яке використовує об'єднані транзакції за межами блокчейна криптовалюта. Це гарантує зниження витрат на транзакцію і підвищення її швидкості. Втім, безпека цієї технології і далі залишається проблемою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Uber може дозволити оплачувати послуги таксі криптовалютой.

Читайте РБК-Україна в Google News
криптоіндустрія