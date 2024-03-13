Хакатон Solana Renaissance: як створити Web3 майбутнє разом з Kumeka Team

З 4 березня по 8 квітня 2024 року платформа Colosseum проводить онлайн-хакатон Solana Renaissance Hackathon. Перший у своєму роді івент із призовим фондом понад $4 млн, здатний запропонувати глобальне зростання для Web3-стартапів у мережі однойменного блокчейну.

Хочеш дізнатися більше і поборотися за місце під сонцем? Тоді офіційний Solana Hub в Україні в особі Kumeka Team прийде тобі на допомогу. Досить зайти на дискорд або Telegram-канал ком'юніті для отримання детальної інформації.

Хакатон Solana: прийшов, представив, переміг

Платформа Colosseum вперше проводить онлайн-хакатон як незалежна організація. Вона використовує передовий підхід не тільки у формуванні івенту, а й також до системи нагород і премій для переможців.

Найкращі команди отримають грошові призи в різних категоріях змагань, а також доступ до pre-seed інвестицій. І це лише мала частина винагород за старання, оскільки переможці отримають можливість увійти в передову програму акселерації Colosseum.

Зареєструвавшись на сайті як учасник, ви зможете поборотися за такі призи, як:

звання Grand Champion і $50 000, разом із трьома квитками на Solana Breakpoint 2024;

шість нагород у розмірі від $5000 до $30 000 у різних категоріях: Consumer Apps, DAOs & Startup Communities, Gaming, Infrastructure, DeFi & Payments і DePIN;

Climate Award у $5000 — ексклюзивна премія для climate-friendly проєктів.

премія University Award у $10 000, яку отримає найкраща студентська команда;

приз Public Goods Award у $10 000 для проєкту з відкритим кодом і реальною користю для екосистеми Solana.

Colosseum подбала про комфорт учасників і представила гайд з рекомендаціями, які наблизять ваш тріумф на хакатоні. Участь у заході є безплатною. Подробиці можна знайти в офіційних правилах.

Українські стартапи та Kumeka Team на шляху до успіху

П'ятнадцять найкращих учасників хакатону отримають путівку в програму акселерації Colosseum. Унікальну систему просування стартапу в мережі Solana, яка дає проєктам шанс отримати статус єдинорога в криптовалютній індустрії.

Менторство, тренінги, $250 000 pre-seed інвестицій для кожного переможця і зустріч із представниками венчурних фондів. Усе це чекає на вас в акселераторі Colosseum.

Команда Kumeka Team вважає, що українські стартапи мають реальний шанс на перемогу в хакатоні Solana Renaissance. Ком'юніті запрошує киян та гостей міста відвідати офлайн-локацію заходу за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська 15 Б, коворкінг BeeWorking. У період проведення хакатону локація працює 24/7.

«Ми будемо підтримувати українські команди та всіх учасників від України, будемо раді всім гостям хакатону. Фактор згуртованості та взаємодопомоги — це наша перевага в змаганні. Хто, як не учасники з України знають, яку силу мають ці якості», — заявив співзасновник Kumeka Team Марк Лецюк.

Важливо зазначити, що з метою безпеки при собі необхідно мати посвідчення особи. Адміністрація BeeWorking з радістю проведе вас на івент після перевірки документів.