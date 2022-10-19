Взятка мэру Днепра: экс-нардепу сообщили о подозрении

"По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил городскому главе города Днепр неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, бывший депутат Верховной рады Максим Микитась обещал предоставлять средства частями в течение действия проекта до 2027 года.

"Лояльность" мэра экснардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития", - добавили в НАБУ.

Правоохранители сообщают, что это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, которую удалось зафиксировать в Украине. Также добавили, что Микитась обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн гривен средств Нацгвардии, которая сейчас слушается в суде.