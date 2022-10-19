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Взятка мэру Днепра: экс-нардепу сообщили о подозрении

Фото: экс-нардепу сообщили о подозрении из-за взятки мэру Днепра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшему народному депутату, разоблаченному на попытке подкупа городского головы Днепра 18 октября, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.

"По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил городскому главе города Днепр неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, бывший депутат Верховной рады Максим Микитась обещал предоставлять средства частями в течение действия проекта до 2027 года.

"Лояльность" мэра экснардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития", - добавили в НАБУ.

Правоохранители сообщают, что это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, которую удалось зафиксировать в Украине. Также добавили, что Микитась обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн гривен средств Нацгвардии, которая сейчас слушается в суде.

Напомним, что вчера бывшего нардепа задержали на попытке дать рекордную взятку мэру Днепра.

Позже Днепровский городской голова Борис Филатов прокомментировал попытку его подкупа за 22 млн евро.

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НАБУБорис Филатов