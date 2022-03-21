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"Х#й вам, а не Маріуполь": у мерії відповіли на ультиматум Росії здати місто

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Маріуполь, Понеділок 21 березня 2022 05:08
"Х#й вам, а не Маріуполь": у мерії відповіли на ультиматум Росії здати місто Фото: у мерії Маріуполя відповіли на ультиматум російських окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мерія Маріуполя відповіла відмовою на ультиматум російських окупантів здати місто. Співробітники міськради також відмовилися перейти на бік Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, російські окупанти запропонували мерії Маріуполя перейти на бік Росії. Він додав, що на відповідь загарбники дали час до ранку 21 березня.

"І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь. Х#й вам, а не Маріуполь", - додав Андрющенко.

Нагадавши, напередодні на ультиматум Росії про здачу Маріуполя відповіла віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона підкреслила, що місто ніхто здавати не буде і закликала загарбників відкрити гуманітарний коридор для порятунку жителів.

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