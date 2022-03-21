"Х#й вам, а не Маріуполь": у мерії відповіли на ультиматум Росії здати місто

Мерія Маріуполя відповіла відмовою на ультиматум російських окупантів здати місто. Співробітники міськради також відмовилися перейти на бік Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь. Х#й вам, а не Маріуполь", - додав Андрющенко.

За його словами, російські окупанти запропонували мерії Маріуполя перейти на бік Росії. Він додав, що на відповідь загарбники дали час до ранку 21 березня.

Нагадавши, напередодні на ультиматум Росії про здачу Маріуполя відповіла віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона підкреслила, що місто ніхто здавати не буде і закликала загарбників відкрити гуманітарний коридор для порятунку жителів.

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