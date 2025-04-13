Гвоздик получил соперника за неделю до боя

Соперником украинца станет 31-летний американец Энтони Холлавей (9-7-3, 7 КО). Бой состоится 19 апреля в городе Оушенсайд, штат Калифорния, США. Он пройдет в андеркарде поединка абсолютной чемпионки мира в полулегком весе - американки Габриэлы Фундоры против мексиканки Мэрилин Бадильо Амая.

Холлавей в предыдущий раз выходил в ринг в декабре прошлого года: он одержал победу раздельным решением судей над Гранитом Штайном из Германии.

По предварительному расписанию украинский боксер должен был встретиться в ринге с американцем Шоном Маккалманом, однако тот снялся с боя.

"Мой поединок должен состояться 19 апреля. Но тот оппонент, с которым я должен был драться - Шон Маккалман, не сможет провести бой. Причина мне неизвестна. Сейчас мы находимся в поиске другого соперника. Что касается мейн-ивента, то главным событием в этом вечере бокса является бой с участием девушек, среди которых Фундора - абсолютная чемпионка мира. Но я, если честно, не очень слежу за женским боксом", - рассказывал Гвоздик в интервью РБК-Украина несколько дней назад.

37-летний боксер в последний раз дрался 16 июня 2024 года - за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC. Тогда он уступил американцу Давиду Бенавидесу единогласным решением судей. Следующий бой Гвоздика планировался в сентябре, однако так и не состоялся.

Профессиональная карьера Гвоздика

После успешных выступлений на любительском ринге бронзовый призер Олимпиады-2012 в весовой категории до 81 кг решил попробовать себя в профи-боксе. Дебютировал 12 апреля 2014 года.

С тех пор провел 22 профессиональных поединка, в которых одержал 20 побед, 16 из них - нокаутом. В 2018 году, одолел канадца Адониса Стивенса и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Провел одну успешную защиту - против француза Дуду Нгумбу.

Первое поражение потерпел в октябре 2019 года, проиграв чемпионский титул Артуру Бетербиеву. После чего не соревновался в течение двух с половиной лет. Вернулся на ринг в феврале 2023-го. Имел три победы подряд до поединка с Бенавидесом.