Густой туман и холод в столице Индии задержали сотни железнодорожных и авиарейсов

В северной части страны плотный туман и существенное похолодание второй день блокируют авиационное и железнодорожное сообщение.

По данным авиационного сайта Flightradar24, по меньшей мере 313 рейсов из Дели были задержаны, а 82 рейса - отменены в понедельник, 15 января.

Как рассказал журналистам представитель аэропорта в индийской столице, сегодня утром полеты с перерывами возобновились.

В агентстве новостей ANI проинформировали, что из-за густого тумана по меньшей мере 18 поездов в Дели из разных уголков страны опаздывали. Всего в аэропорту Дели было перенаправлено пять рейсов. Четыре рейса были перенаправлены в Джайпур и один рейс в Ахмедабад.

Городской международный аэропорт имени Индиры Ганди не работал с 4 утра до 10 утра в воскресенье, что привело к большим задержкам в аэропортах по всей стране.

Как заявил федеральный министр авиации Индии Джотидадитя Скиндия, ускоряется использование дополнительной взлетно-посадочной полосы, оснащенной навигационной системой CAT III, позволяющей самолетам совершать посадку даже при низкой видимости.

Непогода в Индии

В понедельник и вторник в некоторых районах Пенджаба, Харьяны, Чандигарха и Дели ожидается от волны холода до сильного холода, а сегодня – в Уттар-Прадеш, северном Раджастане и Бихаре. Заморозки на почве также очень вероятны в отдельных очагах на северо-западе Индии.

Днем ранее в Дели зафиксировали минимальную температуру в - 3,5 градуса (по Цельсию) - это на четыре градуса ниже нормы для этого времени года, и это самая низкая температура воздуха за сезон.

Из-за низких температур в некоторых школах отменяли занятия.