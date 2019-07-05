Гусовський роз'яснив рішення суду по забудові озер на Осокорках

Суд скасував рішення Київради про розірвання договорів оренди ділянок із забудовником ЖК "Патріотика на озерах", але це не знімає заборону на продовження будівництва. Про це 4 липня повідомив депутат Київради і кандидат у народні депутати від 212 округу столиці Сергій Гусовський, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, він пояснив, що мова йде про скасування рішення Київради про розірвання договорів оренди з компанією-забудовником житлового масиву "Патріотика на озерах", яка планувала побудувати в зеленій зоні Осокорків 40 багатоповерхівок. За словами Гусовського, до 22 липня Київрада та КМДА повинні подати апеляцію на рішення суду.

"Поки справа буде розглядатися в апеляційній інстанції, рішення про розірвання договорів залишається в силі. Звернення про апеляцію я сьогодні підписав і передам меру", – заявив депутат.

Гусовський також зазначив, що разом з вищезазначеною постановою суду діють і рішення Київського апеляційного адмінсуду, які були результатами позовів, ініційованих ГО "Екопарк "Осокорки". Вони стосувалися скасування дозволів на будівництво електропідстанції і всього житлового комплексу.

"Все це діючі рішення, які можуть бути оскаржені лише у Верховному суді. Важливо розуміти – ніхто не дозволяв відновлювати будівництво. Екопарк "Осокорки" повинен бути створений", – заявив Гусовський.

Нагадаємо, в червні 2019 року Апеляційний суд скасував дозвіл на будівництво ЖК "Патріотика на озерах", а ще раніше Київрада проголосувала за створення ландшафтного парку "Осокорківські луки", розміром 148 гектарів (на південь озер Тягле і вулиці Колекторній в Дарницькому районі Києва).