ГУР обезвредило две группы российского спецназа (видео)
Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР провели контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили две группы российских военных из 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ГУР МОУ.
Украинские разведчики благодаря агентурным данным, в частности информации из вражеской среды, и техническим средствам разведки установили состав российских групп и маршруты их передвижения.
На основании полученных сведений бойцы организовали засаду, чтобы перехватить российских спецназовцев.
После обнаружения противника украинские военные нанесли огневой удар и зачистили местность. Одного спецназовца взяли в плен. В результате операции обе вражеские группы были обезврежены.
ГУР обращает внимание, что 10-я отдельная гвардейская бригада специального назначения является кадровым подразделением российской военной разведки.
Ее военные участвовали в войнах против Грузии и Украины, а также в российской военной кампании в Сирии.
Стоит отметить, что присутствие бойцов этой бригады на оккупированных украинских территориях фиксировали еще в 2014-2015 годах.
ГУР отмечает: всего за время проведения операции на Запорожском направлении бойцы "Спецподразделения Тимура" ликвидировали 448 российских военнослужащих, а еще 85 взяли в плен.
Кстати, недавно подразделение ГУР "Артан" раскрыло данные, сколько именно защитников спасли НРК в течение лета .
Кроме того, военная разведка сделала прогноз, на сколько России хватит ресурсов для ведения войны.