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ГУР обезвредило две группы российского спецназа (видео)

16:11 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
ГУР обезвредило две группы российского спецназа (видео) Фото: ГУРовцы отчитываются о результатах своей работы (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
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Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР провели контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили две группы российских военных из 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ГУР МОУ.

Украинские разведчики благодаря агентурным данным, в частности информации из вражеской среды, и техническим средствам разведки установили состав российских групп и маршруты их передвижения.

На основании полученных сведений бойцы организовали засаду, чтобы перехватить российских спецназовцев.

После обнаружения противника украинские военные нанесли огневой удар и зачистили местность. Одного спецназовца взяли в плен. В результате операции обе вражеские группы были обезврежены.

ГУР обращает внимание, что 10-я отдельная гвардейская бригада специального назначения является кадровым подразделением российской военной разведки.

Ее военные участвовали в войнах против Грузии и Украины, а также в российской военной кампании в Сирии.

Стоит отметить, что присутствие бойцов этой бригады на оккупированных украинских территориях фиксировали еще в 2014-2015 годах.

ГУР отмечает: всего за время проведения операции на Запорожском направлении бойцы "Спецподразделения Тимура" ликвидировали 448 российских военнослужащих, а еще 85 взяли в плен.

Кстати, недавно подразделение ГУР "Артан" раскрыло данные, сколько именно защитников спасли НРК в течение лета .

Кроме того, военная разведка сделала прогноз, на сколько России хватит ресурсов для ведения войны.

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