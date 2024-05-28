RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГУР и Нацполиция идентифицировали трех офицеров России, которые пытали украинца

Фото: ГУР и Нацполиция идентифицировали трех офицеров России, которые пытали украинца (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Идентифицированы еще трое военных преступников - офицеров российской оккупационной армии, которые пытали и убили гражданского украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Убийство произошло еще в марте 2022 года на территории одного из населенных пунктов Снигиревского района Николаевской области. Погибший - 53-летний мужчина. Перед убийством российские военные жестоко пытали гражданского

Факт убийства, а также пыток был установлен благодаря соответствующей аудиозаписи перехвата разговора российских военных. 

Во время сотрудничества ГУР и Национальной полиции были установлены личности военных преступников - трех офицеров Вооруженных сил России, которые на момент преступления находились на территории Снигиревского района. 

"За пытки и умышленное убийство им объявлены соответствующие подозрения", - пишет ГУР. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно ГУР обнародовало список российских пилотов, которые обстреливают территорию Украины "Кинжалами".

В частности в апреле правоохранители идентифицировали двух российских военных, которые расстреливали гражданских во время оккупации Бучи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГУРВойна в Украине