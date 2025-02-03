В ГУР рассказали, как работает теневой флот РФ и сколько танкеров он насчитывает

"В настоящее время российский теневой флот насчитывает до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), которые осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов. В 2023 году их было около 600 единиц", - заявили в ГУР.

По данным ГУР, с начала введения лимита цен на российскую нефть в декабре 2022 года Москва потратила на приобретение танкеров теневого флота более 10 миллиардов долларов.

"Эти суда обеспечивают экспорт около 70% российской сырой нефти и нефтепродуктов, перевозимых морским путем", - говорят в военной разведке.

Страны регистрации

По данным ГУР, больше всего танкеров теневого флота зарегистрировано под флагами Панамы, Габона, Островов Кука, Либерии, Маршалловых островов и тому подобное.

Владельцы зарегистрированы в КНР, Индии, Маршалловых островах, Сейшельских островах, ОАЭ, Греции и еще в ряде других стран. Управляющие компании находятся в том числе в ОАЭ, Греции, КНР, Турции и на Сейшельских островах.

Эти суда часто меняют регистрацию и название, чтобы их было сложно идентифицировать. Они перезагружают нефть на другие танкеры в оффшорной зоне, пытаются скрыть свои маршруты и выключают автоматизированную идентификационную систему (AIS) на отдельных участках своего пути. Чтобы не дать установить российское происхождение нефти, в танкерах также смешивают ее с другими сортами.

Спрос на российскую нефть

На такую нефть есть не только предложение, но и спрос. Как отметили в ГУР, есть страны, заинтересованные в импорте российской нефти для ее переработки и экспорта в качестве готовых нефтепродуктов на внешние рынки. Это, например, Китай, Индия и Турция. А продажа нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти, под запрет не попадает.

В начале января США еще при президентстве Джо Байдена ввели новые санкции против теневого флота РФ, в частности против 183 танкеров, которые возят российскую нефть, "Газпромнефти" и ряда обслуживающих их страховых компаний. Учитывая, что после прихода в Белый дом Трамп эти санкции не отменил, есть основания полагать, что этот пакет мер был скоординирован между командами экс- и нынешнего президента.

По оценкам CSIS и Bloomberg, из 3,5 млн баррелей, которые РФ транспортировала в 2024 году в день, 1,5 млн приходились на подсанкционные танкеры. Основные покупатели - Индия и Китай - перестали принимать попавшие под ограничения суда, опасаясь вторичных санкций.

Санкции против Москвы

В результате введенных санкций в краткосрочной перспективе экспорт российской нефти должен снизиться на 15%, отметили в ГУР. Кроме того, Москве придется увеличивать дисконт на свою нефть для ее покупателей и пересмотреть плановые показатели по добыче в сторону снижения.

Однако в этом направлении есть еще над чем работать, поскольку американские санкции затронули только часть из всего теневого флота РФ. Чтобы перекрыть Кремлю эту схему, говорят в ГУР, необходимо найти механизм, как отслеживать реальный маршрут теневых судов, ввести секторальные санкции и блокировку активов для компаний, эксплуатирующих эти танкеры и запретить заходить им в порты, территориальные воды и международные проливы.