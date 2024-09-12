В ГУР рассказали, чем атаковали А-50, Су-57 и РЛС "Воронеж" в России

"А-50 в Таганроге, СУ-57 и гордость Путина - РЛС "Воронеж". Всех их объединяет одно: последнее, что они видели перед выходом из строя - бобров", - написали в ГУР.

В ведомстве рассказали, что применили для ударов по целям в России дроны-камикадзе UJ-26 "Бобер". Которые в руках бойцов украинской разведки уже больше года успешно "кошмарят" врага на его же территории.

Украинский дрон "Бобер" – это ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный для выполнения различных военных задач, в частности для ударов по важным целям в тылу противника. Он предназначен для проведения разведывательных операций, коррекции огня артиллерии и нанесения ударов по наземным объектам.

"Бобер" активно используется в военных действиях в Украине, в частности в контексте борьбы с российской агрессией. Этот дрон является частью нового поколения украинских беспилотников, что значительно повышает возможности ВСУ в войне.