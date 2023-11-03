В ГУР раскрыли роль России и "вагнеровцев" в нападении ХАМАС на Израиль

Россия использует террористические атаки на Израиль как составляющую войны против Украины. В частности, наемники ЧВК "Вагнера" применялись для тренировок боевиков ХАМАСа и не только.

"Такая информация (о подготовке ЧВК "Вагнера" боевиков ХАМАСа, - ред.) есть и не только в отношении "вагнеровцев", но и в отношении других российских ЧВК. "Вагнеровцы" использовались как каналы связи, как каналы для передачи информации, для тренировок по передаче опыта российско-украинской войны.И то, как применяются, в частности, беспилотники против израильской бронетехники - это яркое тому подтверждение", - отметил Юсов.

Кроме того, по его данным, подтверждена информация о передаче Россией отдельных образцов трофейных вооружений, прежде всего стрелкового оружия боевикам ХАМАСа с тем, чтобы позже обвинить Украину в якобы продаже и поставках западного вооружения.

"Но эти самые трофейные образцы были переданы разными каналами еще до атаки ХАМАСа на Израиль. Думаю, что здесь выводы можно сделать самостоятельно", - констатировал представитель разведки.

Атаки на Израиль – составляющая войны РФ против Украины

Юсов также отметил, что Россия активно использует террористические атаки на Израиль как составляющую войны против Украины. И официальные контакты России с ХАМАС уже ни для кого не секрет. Это происходит публично. То, что российская пропаганда и официальные лица откровенно радовались тому, что происходит в Израиле - это тоже факты.

"Были совершенно безумные, местами тупые информационно-психологические операции против Украины, которые на этом фоне пыталась проводить Россия. Они провалились и засвидетельствовали, что Москва была в процессе по факту последних нападений", - резюмировал он.

Связь ЧВК "Вагнера" с ХАМАС

Напомним, ранее в ЦНС сообщали, что часть боевиков ЧВК "Вагнера", которые выехали из Беларуси в направлении стран Африки, были вовлечены в подготовку и передачу боевого опыта террористам ХАМАС. Кроме того, террористы ХАМАСа используют экспортные варианты оружия производства РФ. Также мериканская разведка сообщает, что частная военная компания "Вагнера" может передать боевикам из "Хезболлы" систему ПВО.