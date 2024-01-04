В ГУР прокомментировали взрывы во временно оккупированном Крыму

Сегодня, 4 января, в Крыму жаловались на массированную ракетную атаку. Как отметили в разведке, украинские военные продолжают выполнять свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Это, можно сказать, происходит в онлайн-режиме. Речь о том, что украинские Силы обороны продолжают работу. А когда будет возможность обнародовать результаты и поделиться ими, то это обязательно будет сделано", - пояснил Юсов.

Взрывы в Крыму 4 января

Около 15:40 на территории Севастополя временно оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Также перед этим российские террористы перекрыли движение по Керченскому мосту.

Почти в течение часа россияне жаловались на массированный ракетный обстрел, а на территории Севастополя и Евпатории раздавались взрывы.

Одна из ракет, как утверждало местное издание, вероятно, попала по воинской части в Севастополе.

Все подробности сегодняшней атаки на Крым - в материале РБК-Украина.