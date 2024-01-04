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В ГУР прокоментували вибухи в тимчасово окупованому Криму

Четвер 04 січня 2024 17:46
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В ГУР прокоментували вибухи в тимчасово окупованому Криму Фото: Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки Міноборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 4 січня, в Криму жалілись на масовану ракетну атаку. Як відзначили в розвідці, українські військові продовжують виконувати свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі. Мова про те, що українські Сили оборони продовжують роботу. А коли буде можливість оприлюднити результати та поділитися ними, то це обов'язково буде зроблено", - пояснив Юсов.

Вибухи в Криму 4 січня

Близько о 15:40 на території Севастополя тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські терористи перекрили рух по Керченському мосту.

Майже протягом години росіяни жалілись на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи.

Одна з ракет, як стверджувало місцеве видання, ймовірно, влучила по військовій частині в Севастополі.

Усі подробиці сьогоднішньої атаки на Крим - в матеріалі РБК-Україна.

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