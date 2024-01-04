В ГУР прокоментували вибухи в тимчасово окупованому Криму
Сьогодні, 4 січня, в Криму жалілись на масовану ракетну атаку. Як відзначили в розвідці, українські військові продовжують виконувати свою роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі. Мова про те, що українські Сили оборони продовжують роботу. А коли буде можливість оприлюднити результати та поділитися ними, то це обов'язково буде зроблено", - пояснив Юсов.
Вибухи в Криму 4 січня
Близько о 15:40 на території Севастополя тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські терористи перекрили рух по Керченському мосту.
Майже протягом години росіяни жалілись на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи.
Одна з ракет, як стверджувало місцеве видання, ймовірно, влучила по військовій частині в Севастополі.
Усі подробиці сьогоднішньої атаки на Крим - в матеріалі РБК-Україна.
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