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ГУР об угрозах России в Черном море: новый этап геноцидной войны против других стран

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Пятница 21 июля 2023 16:21
ГУР об угрозах России в Черном море: новый этап геноцидной войны против других стран Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские угрозы в Черном море стали истерикой международного масштаба, на которую мир не может закрывать глаза.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Что касается действий самого агрессора. Это уже такая истерика международного масштаба, на которую в принципе не может не реагировать мир. Речь идет не о так называемой "СВО", - отметил Юсов.

По словам представителя ГУР, когда российский диктатор Владимир Путин начинал войну против Украины, никто не ожидал срыва поставок продовольственной программы ООН, недоснабжения зерна в страны Азии и Африки, а также вмешательства в продовольственную безопасность мира и уничтожения складов с зерном.

"То есть это новый этап геноцидной войны и военных преступлений уже не только против Украины, а против целого ряда стран и народов в мире. Конечно оценка этим новым преступным действиям, думаю, будет дана не только в Украине", - добавил Юсов.

Россия вышла из "зернового соглашения"

После выхода из "зернового соглашения" Россия заявила, что сочтет вовлеченными в войну все страны, под флагами которых суда направят в украинские порты. В частности, она пообещала топить их. Украинское военное руководство, со своей стороны, пригрозило аналогичными шагами против России.

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