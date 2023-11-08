В ГУР подтвердили причастность к ликвидации экс-главы "МВД "ЛНР"

Что известно о Филипоненко?

Преступник причастен к организации застенков на временно оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались пыткам. Филипоненко лично жестоко пытал людей.

"Военный преступник Филипоненко, который ранее занимал должность так называемого министра внутренних дел террористического образования "ЛНР", жил по адресу город Луганск, улица Парашютная, 48", - добавляет ГУР.

Отмечается, что операция по ликвидации палача была реализована совместно с представителями движения сопротивления. В результате взрыва Филипоненко погиб на месте.

Предупреждение от ГУР

"Все адреса проживания предателей и мест их службы террористической России на временно оккупированных территориях Украины - известны! ГУР МО Украины констатирует - все военные преступники и коллаборационисты получат справедливое возмездие!", - добавляет пресс-служба.

Что произошло?

Утром, 8 ноября, во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв. Стало известно о подрыве автомобиля бывшего "начальника милиции" Михаила Филипоненко. Палач получил ранения несовместимые с жизнью.

Также в сети позже появились фотографии с места взрыва автомобиля.