ГУР ON FIRE. Как украинские разведчики меняли ход войны в 2025 году

Об операциях украинской военной разведки, ее боевой работе и достижениях в 2025 году - в колонке представителя ГУР МО Андрея Черняка для РБК-Украина.

На горизонте догорало зарево. Усталое солнце медленно ныряло в пламенную лаву собственного света, пряталось за скелеты лесопосадок - еще немного и их полностью поглотит фиолет сумерек. Время пришло.

В одно из сверхсекретных мест одномоментно съехались несколько автомобилей. Включенные фары отражали сизый силуэт - его винты, крылья и шасси. Вокруг шевелились тени - спецназовцы ГУР проверяли готовность начиненных взрывчаткой дальнобойных "Бобров" и "Лютых".

Загудел мотор - и первый пошел: оторвался от земли, набрал высоту над верхушками голых деревьев, успел захватить крыльями последние красные солнечные сгустки и двинулся в противоположную сторону. Этой ночью на России снова будет гореть ее кровь и железо войны: нефтеперерабатывающие заводы, предприятия ВПК, средства ПВО, вражеские объекты авиации и флота.

Координаты целей - добытые разведчиками. Огневые средства поражения врага на земле, в воздухе и на море, которые преодолевают сотни и тысячи километров - на вооружении бойцов ГУР. Часто это новейшее оружие изготовлено при непосредственном участии или во взаимодействии с ГУРовскими "технарями".

Целая система из специалистов и машин в структуре военной разведки Украины работает, чтобы непрерывно получать новые данные и подтверждать результаты работы побратимов - мастеров боевых искусств войны ХХІ века.

И, наконец - механизмы своевременной публичной демонстрации силы и стойкости Украины на четвертом году самой брутальной со времен Второй мировой войны в Европе.

Демонстрации - себе, извечному врагу, всему миру.

В 2025-м большой и сложный механизм ГУР МО Украины работал безотказно и результативно - об этом свидетельствуют факты. Вместе со всеми Силами безопасности и обороны государства украинские военные разведчики творили настоящие шедевры военного дела, на которые мало кто в мире мог бы решиться, в которые мало кто мог бы поверить, чему стремятся научиться все армии мира.

Все эти произведения, результаты борьбы - чтобы защитить наши города и села от российского варварства, как можно ощутимее истощить пьяных вампиров москвы и сократить их армаду, а еще - делом вселить уверенность, что завтра над Украиной снова взойдет солнце и борьба за нашу свободную жизнь продолжится.

"Санкции" против российской нефти

В 2025 году спецподразделения ГУР стали важной составляющей огневой дальнобойной кампании Сил безопасности и обороны Украины, направленной на резкое снижение источников доходов агрессора для ведения войны.

В результате так называемых "санкций" Украины, как назвали наши дальнобойные удары в медиа, российская нефтепереработка сократилась почти на 21%.

"Вы понимаете, что это за потери? Это большие средства. А экономика России построена именно на этом - нефть, газ и, скажем так, золото. Все. Больше ничего нет", - начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в одном из интервью так описал "санкционную" политику Украины в отношении нефтепереработки государства-агрессора.

Газотранспортная инфраструктура государства-агрессора россии, как и нефтетранспортная, подвергались влиянию загадочных неблагоприятных геологических явлений, которые не мог выдержать даже металл труб, как это недавно случилось, например, с магистральным газопроводом "Центральная Азия - Центр" в Волгоградской области. Или же в июле - с участком магистрального газопровода в городе Лангепас Тюменской области. Или в октябре - со всеми тремя нитками нефтепродуктопровода "кольцевой" в московской области.

В пиковые моменты на России даже возник дефицит топлива. Нехватка ресурсов из-за войны, другие негативные последствия для экономики и финансового сектора - это то, что должно чувствовать население государства-агрессора, то, что должна чувствовать москва и ее оккупационная армия. И они чувствуют.

Итак, это важный результат, которым можно и нужно гордиться, особенно когда действие экономических санкций против России не соответствует ожиданиям украинского народа, против которого продолжается геноцидная российская война.

Неуловимые "Призраки" в Крыму

Успешные удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре государства-агрессора России, а также по объектам ее ВПК - результат объемной сложной работы.

Чтобы процесс ослабления агрессора давал результат, необходимы не только точные данные, полученные киберспециалистами, космической, агентурной и OSINT разведкой - важно, чтобы хороший дальнобойный дрон или ракета могли беспрепятственно долететь именно туда, где надо.

Итак, важным вектором боевой работы ГУР стало уничтожение средств противовоздушной обороны России.

Только одно спецподразделение военной разведки - "Призраки" - в 2025 году уничтожило или вывело из строя российских средств ПВО на миллиарды долларов.

Уже традиционные систематические видеоотчеты "Призраков" о проделанной боевой работе - настоящая радость для каждого украинца, который имеет возможность наслаждаться историческими кадрами ударов по военным объектам России, размещенных, в частности, на территории временно оккупированного Крыма: горели дорогостоящие радиолокационные системы, пусковые установки и командные пункты зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, российские "панцири", "Буки" и "Торы", а еще - военные суда, вертолеты и самолеты.

Впервые в истории "Призраки" выследили и поразили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка", оснащенные дорогостоящим оборудованием для выявления и ведения борьбы с подводными лодками.

Вместе с "Призраками" в составе военной разведки Украины действуют и другие специальные подразделения и составляющие, которые оперируют дальнобойными дронами и ракетами и наносят удары по агрессору во время комбинированных атак Сил безопасности и обороны Украины. Их результаты - также подрывают военный потенциал москвы.

Созданные путем прицельных ударов Украины бреши в оборонительных системах врага и позволяют проникать на стратегическую глубину и достигать военных целей.

Земля. Активные действия

Сложная ситуация на линии боевого соприкосновения с российской оккупационной армией не оставляла других вариантов, кроме как наращивать численность и укреплять качество подготовки подразделений активных действий ГУР МО Украины, масштабировать беспилотный компонент, применять силу спецназовцев военной разведки на наиболее сложных участках.

Департамент активных действий ГУР МО Украины, объединяющий спецподразделения "Кракен", "Артан", "Шаманбат", Международный легион и ряд других технологических подразделений, постоянно демонстрировал кадры методичного уничтожения московитов, их транспортных средств, вооружений и военной техники, дронов с разных участков фронта - во время ближних стрелковых боев, путем налетов FPV и сбросов с тяжелых бомберов, артиллерийскими ударами, в результате успешных диверсионных действий.

Важным боевым достижением стала совместная комплексная операция спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" и Третьего армейского корпуса ВСУ на Лиманском направлении - в результате слаженных действий, в частности штурмовых, удалось стабилизировать ситуацию на определенном участке фронта, улучшить позиции, уничтожить полк российских оккупантов.

"Вместе с ГУР достигли оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь - подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за образцовое сотрудничество", - заявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Большой ажиотаж вызвала операция "Спецподразделения Тимура" в Покровске, в рамках которой задействовали авиацию ГУР МО Украины. Высадка десанта с вертолетов Black Hawk как часть комплексной миссии по усилению обороны города была настолько дерзкой, что спровоцировала дискуссии в среде различных комментаторов о целесообразности такого риска.

Впрочем война сама по себе является риском. Об этом в итоговом интервью для "Суспільного" напомнил Кирилл Буданов, и объяснил значение операции под Покровском - ситуация была сложной, россияне уже рапортовали о якобы оккупации города. Очень символического для Украины города, где композитор Николай Леонтович когда-то творил свой "Щедрик".

Ничто другое, кроме использования вертолетов, не могло обеспечить молниеносной концентрации значительного количества сил в конкретной точке, чтобы удержать позиции для подхода смежных подразделений ВСУ, дать отпор врагу, сорвать активные мясные штурмы россиян. Благодаря настоящему героизму пилотов и спецназовцев ГУР и совместным скоординированным действиям с привлеченными силами темп российского наступления был сорван.

Важными для стабилизации обстановки и улучшения тактического положения украинских сил были операции спецподразделений ГУР по уничтожению врага на Сумщине, Донетчине, в Запорожской и Харьковской областях, в частности на Купянском направлении.

В контрударе в Купянске в конце года, которые спланировал и реализовал корпус НГУ "Хартия" и подразделения ВСУ, участвовали и спецназовцы ГУР. Успех Сил безопасности и обороны Украины в Купянске разоблачил очередную ложь Путина и его генералов о якобы захвате города и в очередной раз показал - качество планирования и технологические решения на поле боя способны перевесить, перемолоть массу.

Такие эпизоды успеха очень важны, особенно на фоне сложной дипломатии, которая активизировалась на четвертый год изнурительной войны.

Ситуация на фронте остается напряженной и обостренной, в частности в Донецкой и Запорожской областях. Эти регионы требуют усиленного внимания - по оценкам военной разведки, которые озвучил в конце 2025 года начальник ГУР, Донбасс и Запорожье остаются приоритетом в завоевательных планах России на 2026 год.

Фактор Кирилла Буданова

В течение 2025 года начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов продолжил исповедовать собственный принцип - быть рядом с бойцами спецподразделений там, где трудно, там, где поддержка и слово генерала критически важны.

Буданов вышел на катерах в Черное море и прибыл к спецназовцам ГУР, которые выполняли задачи на нефтегазодобывающих платформах. Он находился вместе со спецназовцами во время операции на Покровском направлении, а перед Рождеством прибыл на позиции разведчиков в Запорожской области.

Заслуженные в бою награды, которые Буданов вручил воинам за профессионализм и храбрость, несомненно, мотивируют, но само появление боевого генерала в секторе - это фактор, который поднимает боевой дух и уверенность.

Герой Украины, выдающийся боевой генерал рядом с воинами в так называемой "киллзоне", куда долетают российские FPV - это остается в сокровищнице памяти каждого солдата и офицера, которые ежедневно рискуют и сражаются, творят боевую славу ГУР и пишут историю Украины.

"От тени прошлого к свету победы"

В середине 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий воевать гражданам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. В рядах ГУР, как и в других составляющих Сил безопасности и обороны, были созданы подразделения, в которые вошли бывшие заключенные.

Несмотря на все сложности организационного процесса, специфику и чувствительность темы, результаты таких отрядов показали их крайне высокую боеспособность.

Одно из таких штурмовых подразделений - "Артан Х" в составе спецподразделения ГУР "Артан" - фактически весь год держало оборону на определенных секторах фронта на Запорожском направлении, а также на других отрезках линии соприкосновения.

Бойцы "Иксов" брали в плен российских пленных, уничтожали врага, демонстрировали высокий уровень боевого братства - каждый из бойцов готов рисковать ради спасения собрата.

В мае 2025 года на Запорожском фронте трое бойцов подразделения, которые проникли к вражеским позициям с диверсионно-разведывательной целью, попали в плен к россиянам, но их сумели отбить побратимы филигранными ударами FPV.

По словам командира "Артана Х" с позывным Фаворит, среди личного состава случались отдельные случаи СЗЧ, но большинство ребят свой "второй шанс" не теряет - каждый, кто проявляет себя на войне, имеет такие же привилегии, как и другие воины. Они получают зарплату, имеют отпуск, который проводят с родными, мечтают и планируют будущее.

Опыт "Артана" и других боевых подразделений ГУР, в чьих рядах воюют бывшие осужденные, - это хороший пример решения, которое усилило обороноспособность Украины.

Magura. Эволюция

Magura - боевой надводный дрон ГУР МО Украины, которым оперируют мастера из спецподразделения Group 13 - вполне оправданно стал символом победы над Россией на Черном море.

В 2025 году мир увидел очередные исторические достижения и эволюцию дронов Magura - журналистам, экспертам военного дела, волонтерам и благотворителям впервые представили новейшие модификации надводных дронов ГУР:

безжалостного киллера российского флота - камикадзе V5, который потопил ряд дорогостоящих кораблей и судов агрессора, фактически вытеснив чф рф из оккупированного Крыма в бухту новороссийска;

многофункциональную платформу W6P, где, в частности, предусмотрены модули для пулеметов и других средств, позволяющих эффективно патрулировать акваторию Черного моря и при необходимости выполнять эвакуационные функции;

элегантную убийцу российской военной авиации - модель V7, вооруженную двумя ракетами класса "воздух-воздух".

2 мая 2025 года спецназовцы ГУР впервые в истории войн уничтожили два российских истребителя Су-30 выпущенными с борта морского дрона Magura ракетами.

А ровно год назад, 31 декабря 2024 года, мастера Group 13 впервые в мире ликвидировали ракетами с морского дрона два вражеских вертолета Ми-8. Еще один такой вертолет повредили.

"Сегодня самолеты уже не подлетают непосредственно к нашим катерам - они понимают, что риск быть сбитыми слишком высок. Иногда пытаются нанести удар с большой дистанции, но в большинстве случаев ракеты или бомбы не достигают цели. Они просто разряжаются и пустые возвращаются на аэродром", - описал результаты боевой работы командир Group 13 с позывным Тринадцатый.

Уникальный успех Магуры в море и в воздухе над акваторией, а также результаты других морских дронов, которые есть на вооружении Сил безопасности и обороны Украины, уже изучают войска НАТО.

Осенью 2025 года украинские морские дроны впервые выполняли задачи во время комплексных военных учений альянса REPMUS, которые состоялись в Португалии. А уже в декабре 2025 года премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру и Президент Украины Владимир Зеленский договорились о совместном производстве боевых морских дронов.

"Офтальмология" от ГУР

Специальные операции, причастность к которым ГУР официально не подтверждает и не опровергает, а сами московиты обвиняют украинскую военную разведку, тоже заслуживают особого места в учебниках по военному искусству.

В феврале 2025 года в подразделениях российских оккупантов, которые занимаются применением FPV-дронов, произошла серия взрывов очков к ним. Речь идет о десятках таких случаев.

Сеанс "офтальмологии" для российских операторов дронов реализовали путем доставки во вражеские подразделения предварительно заминированных FPV-очков под видом волонтерских, то есть бесплатных.

Девайсы взрывались в момент включения прямо на московитских черепах. После появления информации об операции с FPV-очками в СМИ начали проводить параллели с известной моссадовской миссией с заминированными пейджерами. В обоих случаях - это уровень высочайшего мастерства и изобретательности, от которой действительно глаза вылетают из орбит.

Боевые подразделения российской армии, которые используют дроны - это на самом деле острая проблема, поскольку агрессор показал способность к быстрому масштабированию беспилотной составляющей. Речь идет о массовом применении различных типов - и боевых, и разведывательных.

Одно из таких вражеских подразделений - так называемый центр "рубикон". Отрезки фронта, где находятся оккупанты с "рубикона", становятся весьма сложными, поэтому спецназовцы ГУР вместе с другими составляющими Сил обороны не жалеют средств для нейтрализации противника - устраивают настоящую охоту за операторами.

Один из ярких эпизодов произошел в ноябре 2025 года, когда спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили штаб российских захватчиков с "рубикона" и направили туда дрон FP-2, оснащенный более 105 килограммовой боевой частью - ликвидировали офицеров и операторов вражеского подразделения.

Перерезание логистических линий российской армии как на оккупированных украинских землях, так и на территории государства-агрессора - систематическая работа, которую выполняют и спецназовцы ГУР, и движение сопротивления.

Взрывы на вражеских складах и базах, атаки военных поездов и железнодорожной инфраструктуры, которую использует российская оккупационная армия замедляют ее движение и действуют на нервы московским вождям.

Борьба должна стать делом каждого человека

Перечисленные выше знаковые операции, весомые результаты работы, свидетельствующие о развитии ГУР МО Украины, конечно, не охватывают всех направлений деятельности.

ГУР продолжает обеспечивать военно-политическое руководство Украины достоверной и точной информацией, на основе которой принимаются критически важные решения. Это безусловный приоритет и основная задача спецслужбы.

ГУР приобщен к процессу переговоров по завершению войны - "многосторонних и сложных", как их охарактеризовал генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Координационный штаб по вопросам пленных, который возглавляет Кирилл Буданов, продолжает борьбу за освобождение из российского плена украинских военных и гражданских.

Специалисты ГУР совместно с коллегами из МИД Украины проводят сложные эвакуационные миссии - спасают граждан Украины, которые оказались в беде во время вооруженных конфликтов в разных точках мира.

Специалисты ГУР продолжают изящные операции в киберпространстве государства-агрессора - ломают, проникают, получают терабайты важных данных, выводят из строя цифровую инфраструктуру важных объектов России.

Команда ГУР продолжает наполнять открытую базу данных о механизмах обхода Россией санкций War&Sanctions: иностранные компоненты в оружии агрессора, теневой танкерный флот России, строение дронов и ракет, структура ВПК агрессора, данные о российских похитителях детей Украины - разделы постоянно обновляются и являются важным источником информации для украинских и мировых медиа, экспертов и чиновников.

Стратком ГУР реализует ряд проектов в сфере информационной безопасности государства, через публичную коммуникацию укрепляет статус спецслужбы, что напрямую влияет на доверие и развитие военной разведки.

Рекрутеры ГУР обогащают структуру умными и храбрыми, сотрудничая, в частности, с ведущими университетами Украины.

Все это - важно. Но самое главное, от чего зависит дипломатия, политические процессы и будущее - это вооруженная борьба, проявления разумной и вооруженной силы - то, что делают подразделения ГУР на земле, на море, в воздухе; на фронте, на оккупированных землях, на территории государства-агрессора России, повсюду в мире, где нужно защитить интересы Украины.

Украинцы не должны иметь иллюзий и надеяться на чудо. Легко не будет. Только наша стойкость, готовность пройти вместе долгий изнурительный и сложный путь борьбы определяет нашу реальность и формирует контуры нашего будущего. Итак, оценка генерала Буданова, которую он высказал в начале 2025 года, релевантна и для 2026-го: "Чтобы наступила победа - это должно стать делом каждого человека".