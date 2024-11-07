Ягупова вернулась. Сборная Украины разбила македонок в отборе к Евробаскету-2025

Женская сборная Украины по баскетболу разгромно победила соперниц из Северной Македонии в отборочном матче континентального первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Евробаскет-2005, квалификация, группа G. 3-й тур

Северная Македония – Украина – 49:98 (13:26, 13:26, 7:27, 16:19)

"Сине-желтые" на старте квалификации потерпели два поражения - от Сербии (42:80) и Португалии (63:78). В тех матчах не играла лидер украинок Алина Ягупова, которая была травмированна.

Возвращение игрока испанской "Валенсии" выпало на встречу с другим аутсайдером квартета G – командой Северной Македонии. Балканки, как и подопечные Евгения Мурзина, проиграли два стартовых поединка, и даже опережали украинок по лучшей разнице очков.

Впрочем, очная встреча ясно показала кто есть кто. Тем более если учесть, что проходила она на площадке наших соперниц, в столице страны - Скопье.

Украинки захватили лидерство со старта и не теряли его до финальной сирены. С каждой 10-минуткой преимущество "сине-желтых" росло, причем очень существенно.

Первую четверть наши выиграли с разницей в 13 очков, на большой перерыв ушли, имея задел уже в 31 пункт. В третьем отрезке вообще деклассировали соперниц (счет четверти – 27:7). А завершилось все двукратным преимуществом – 98:49.

Самой результативной баскетболисткой в составе "сине-желтых" стала Виктория Балабан из литовского "Нептунаса" – 19 очков и 5 подборов в придачу. Отличный индивидуальный результат и у Ягуповой – 17 баллов и 6 передач. Именно она с показателем эффективности "плюс 22" была лучшей в этом матче.

После победы в активе нашей сборной стало четыре очка, что позволило ей подняться на 3-е место в группе. Следующий матч подопечные Мурзина сыграют 10 ноября с лидерами квартета G – сербками. Номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в латвийской Риге.