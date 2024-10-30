Ягупова раскошным броском на последней секунде принесла "Валенсии" победу в Евролиге: видео

Матч, проходивший в Праге, завершился победой испанок (67:64), а наша баскетболистка отлично отыграла завершающий отрезок поединка. Сначала, при счете 62:64, она перехватила мяч и реализовала двухочковый бросок. А потом на последней секунде точным трёхочковым поставила точку в игре.

Всего в поединке Ягупова провела на паркете 32 минуты, набрав 13 очков. Также на ее счету 7 подборов, 3 результативных передачи и 2 перехвата.

Это был четвертый матч "Валенсии" в Евролиге 2024/25. В первом круге группового турнира команда украинки победно завершила игры с УСК и венгерским "Дьйором" и потерпела поражение от итальянской "Венеции". Сейчас испанский клуб с 7 очками возглавляет группу D.

Кто такая Алина Ягупова

32-летняя уроженка Днепра, воспитанница одной из местных ДЮСШ. На взрослом уровне в чемпионате Украины играла за "Днепр", "Регину-Баскет" и "Елисавет-Баскет".

На драфте 2013 женской НБА была выбрана "Лос-Анджелес Спаркс" под 34-м номером. Однако за океаном закрепиться не смогла. В то же время выступала в чемпионатах Казахстана ("Астана Тайгерс", "Окжетпес"), Бельгии ("Касторс Брен"), Франции ("Вильнев-д'Аск") и Турции ("Фенербахче", "Мерсин").

Посреди сезона 2023/24 перебралась в "Валенсию". Помогла левантийкам оформить чемпионский дубль. Раньше триумфовала в женской Евролиге с "Фенербахче", а в составе сборной Украины выступила на нескольких Евробаскетах (2013, 2015, 2017, 2019).