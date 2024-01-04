Гуменюк объяснила, почему россияне могут экономить ракеты "Калибр"

Российские оккупанты при планировании своих ракетных ударов по Украине, очевидно, вынуждены экономить "Калибры". Это может быть связано с проблемами восстановления их запасов и с логистикой для вражеского флота из-за действий сил обороны в Черноморском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Капитан первого ранга отметила, что во время крайней массированной ракетной атаки 2 января были зафиксированы пуски трех "Калибров", и все они были уничтожены силами украинской противовоздушной обороны.

"Именно так враг пытался явно проверить средства рассредоточения внимания систем ПВО", - сказала она.

Гуменюк объяснила, что при максимальной мощности использования ракет воздушного базирования россияне хотели отвлечь Сил обороны Украины еще и на морские ракетоносители.

"И то, что они, очевидно, экономят "Калибры" может быть свидетельством того, что с восстановлением этих запасов у них могут возникнуть проблемы. Поскольку логистика с обеспечением, загрузкой и обслуживанием "Калибров" осталась в Севастополе. А там им очень тревожно, когда находятся ракетоносители", - отметила спикер.

Гуменюк добавила, что российские захватчики предпочитают хранить их все-таки поближе к Новороссийску.

Массированные ракетные удары РФ по Украине

Напомним, ночью и утром 2 января российские террористы выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе и 99 ракет разных типов, в том числе аэробаллистические "Кинжалы".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО 2 января сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов". Также были уничтожены все "Шахеды" оккупантов.

За несколько дней до того, 29 декабря, войска РФ также устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". Силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 114 вражеских воздушных целей.

Вчера, 3 января, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему россияне не применяли флот во время последних ракетных ударов по Украине. Он рассказал, что в результате действий Сил обороны по противодействию Черноморскому флоту РФ существенно снизились логистические возможности с обеспечением флота страны-агрессора ракетным вооружением.