Гуменюк: после атаки штаба ЧФ РФ враг использует ракетоносители бессистемно и бессмысленно

После удара по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе, в результате чего были ликвидированы высшие офицеры противника, наблюдается затишье военно-морской деятельности захватчиков.

Об этом заявила спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала Espreso.

По ее словам, очевиден "определенный сумбур" в руководстве ЧФ РФ после уничтожения штаба вражеского флота.

"Потому что использование ракетоносителей было бессистемным и бессмысленным. Они выходили, заходили, маневрировали непонятными маршрутами с неоправданным расходом топлива, без реализации задач", - отметила Гуменюк

Представитель Сил обороны юга Украины объяснила, что враг наращивал присутствие кораблей, корректировал, заменял друг друга, тем самым "демонстрировал готовность".

"Но все же были применены для убеждения, что управление существует, что руководство на месте и флот может быть боеспособным", - сказала Гуменюк.

Так, констатировала она, наблюдается затишье военно-морской деятельности российских оккупантов.

"Корабли сейчас больше прячутся, выискивая для себя места безопасности для базирования и пребывания в Черном море. А проведение учений, которые обязательны для поддержания боеспособности флота, мы не наблюдаем", - подчеркнула пресс-секретарь Сил обороны юга Украины.

Удар по штабу ЧФ РФ в оккупированном Севастополе

Напомним, что 22 сентября Силами обороны Украины был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе.

По данным Сил специальных операций, тогда погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены.

При этом 26 сентября в Министерстве обороны РФ обнародовали кадры, на которых заметно, что Соколов якобы участвует в заседании коллегии.

После этого в ССО добавили, что все еще уточняют информацию насчет командующего Черноморским флотом.

Подробнее об этой атаке, во время которой был разрушен штаб ЧФ РФ в Севастополе - читайте в материале РБК-Украина.