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Гуманітарний хаб у Запоріжжі передав уже 230 тисяч продуктових наборів, - Мироненко

Фото: гуманітарний хаб у Запоріжжі передав уже 230 тисяч продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Гуманітарний хаб, створений компанією "Метінвест" на базі "Запоріжсталі", зформував 230 тисяч продуктових наборів для міст, які найбільше потребують допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на енерального директора "Запоріжсталі" Олександра Мироненка.

"На сьогодні ми зформували 230 тисяч продуктових наборів - всі вони призначені для міст присутності групи "Метінвест" Ріната Ахметова - Покровська, Кам’янського, Кривого Рогу, куди зараз їде багато українців, які евакуюються з окупованих міст. Також, крім продуктів, гуманітарний хаб надає медикаменти до лікарень міст, де вони необхідні", - розповів Мироненко.

Також, за його словами, компанія продовжує надавати системну допомогу Збройним силам України, і оперативно задовольняє усі їхні звернення.

"У нас налагоджено виготовлення бронепластин для бронежилетів - вже понад 20 тис. передано до ЗСУ. Ми також передаємо техніку - тільки Запоріжсталь передала понад 60 одиниць. До нас звертаються відповідальні особи ЗСУ, і все, що їм потрібно, ми надаємо негайно. Тому що ми розуміємо: якщо ми не будемо підтримувати нашу армію, ми не наблизимо день перемоги", - переконаний Мироненко.

Як відомо, компанія "Метінвест" розгорнула для переселенців понад 6 тисяч місць у містах своєї присутності. Також, спільно з ДТЕК та у координації з фондом, компанія заснувала гуманітарний штаб "Рятуємо життя": він вже закупив понад 100 вагонів продуктів харчування для українців, у планах - ще понад 1 тис. тонн. Також компанія "Метінвест" надає системну допомогу ЗСУ.

Так, вона надає 100 тис. бронежилетів для наших бійців, каски, аптечки та турнікети, техніку та безпілотники, а також постачає протитанкові їжаки: наразі їх виготовлено понад 60 тис. штук

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ЗапоріжжяГуманітарна допомога