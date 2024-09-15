Громкие скандалы и критика военного руководства. Чем известна Марьяна Безуглая

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Семья и образование

Марьяне Безуглой 36 лет, родилась в Киеве. Окончила столичную гимназию с углубленным изучением иностранных языков, после чего поступила в Национальный медицинский университет им. Богомольца. Интернатуру проходила в Украинской военно-медицинской академии по направлению "Внутренние болезни".

Фото: Марьяна Безуглая в детстве (facebook.com/bezuhlamariana)

Девушка выбрала медицину, как и ее мать Валентина Терещенко – врач, доктор медицинских наук, до 2016-го заведовала кафедрой патанатомии НМУ им. Богомольца.

Отец Марьяны – Владимир Безуглый занимается предпринимательской деятельностью (его называют владельцем активов завода "Гранит"), один из основателей Фонда реабилитации и оздоровления работников, пенсионеров и инвалидов МВД Украины.

Медицина, ВСУ, Минобороны. Как начиналась карьера Безуглой

Завершив обучение, Марьяна Безуглая работала врачом-терапевтом в одной из киевских поликлиник. Также была младшим научным сотрудником в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины Государственного управления делами.

Как военнообязанная, после обучения на военной кафедре университета, в 2015 году во время АТО получила повестку и мобилизовалась в 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду ВСУ военным медиком. Проходила службу в Луганской области (Станица Луганская, Червоный Жовтень).

В 2016 вернулась к гражданской жизни и начала работать в Министерстве обороны, а именно в новосозданном Проектном офисе реформ Минобороны.

Руководила программой "Реформа системы медицинского обеспечения ВСУ", в результате которой было запущено обучение военных тактической медицине и создано 205 соответствующих учебных центров.

"Скандальный" путь в политике

На парламентских выборах 2019 года Марьяна Безуглая принимала участие в качестве кандидата от мажоритарного округа № 217 в Киеве (Оболонь) от партии "Слуга народа" и одержала победу почти с 40% голосов.

Тогда едва ли не впервые Безуглая стала фигуранткой скандала. Наблюдатели от гражданской сети "Опора" во время агитационной кампании зафиксировали раздачу футболок и кепок за подписку на аккаунт будущей нардепки.

Однако Марьяна Безуглая отрицала все обвинения и заявила, что розданные агитационные материалы не могли считаться подкупом, поскольку комплект стоил дешевле 125 грн.

Фото: Марьяна Безуглая в 2019 году (facebook.com/bezuhlamariana)

В Верховной Раде IX созыва Безуглая получила должность заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председателя подкомитета по внедрению ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества. Также вошла в состав Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

В 2021-2023 Безуглая возглавляла Временную следственную комиссию Верховной Рады (ВСК), которая занималась расследованием возможных противоправных действий властей, угрожавших национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

В частности, так называемым "вагнергейтом" – операция украинской разведки по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнер". ВСК под руководством Безуглой так и не удалось установить, кто принял решение об отсрочке операции на несколько дней, из-за чего она сорвалась.

Также ВСК расследовало дело о "пленках Суркова-Медведчука" – записи разговоров экс-нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука с кремлевскими чиновниками и боевиками оккупированного Донбасса, которые проходили в течение 2014-2017. Заместителем Безуглой в ВСК был коллега Медведчука, его однопартиец Нестор Шуфрич, ныне подозреваемый в госизмене.

К громкому скандалу привел законопроект, который подала Марьяна Безуглая после начала полномасштабного вторжения. Документ фактически должен был предоставить право командирам расстреливать подчиненных военнослужащих за отказ выполнять приказ. На фоне волны критики, проект закона был отозван.

Также критику общественности вызвали поездки Безуглой в зону активных боевых действий.

Во время тяжелых боев за Северодонецк и Лисичанск летом 2022 года нардепка находилась на командных пунктах ВСУ. В СМИ тогда распространялась информация, что "Безуглая якобы руководит военными". Однако она объясняла, что не вмешивалась в работу бойцов, а изучала их потребности, чтобы помогать как депутат.

Фото: Безуглую критиковали за поездки на фронт (facebook.com/bezuhlamariana)

В феврале 2023 член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский впервые предложил исключить Безуглую из комитета.

По словам Вениславского, депутат предоставила ложную информацию по согласованию ею с ГУР Минобороны редакции законопроекта, позволяющего назначать министром обороны военного без его отставки со службы.

"Атаки" на генералов и резкие высказывания

Марьяна Безуглая активно использует страницу на Facebook как площадку для выражения своего мнения о военном руководстве Украины.

Осенью прошлого года она публично критиковала на тот момент Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Нардепка обвиняла его якобы в "отсутствии плана войны" на 2024 год, публиковала противоречивые посты по поводу деятельности главкома и призывала его "уйти" с должности.

Cкриншот facebook.com/bezuhlamariana

Но уже после отставки Залужного объектом критики Марьяны Безуглой стал новый Главнокомандующий Александр Сырский. Она начала обвинять его в "игнорировании критических проблем" в армии, "авторитарности" и возвращении к советским методам управления армией.

Кроме того, она обратилась в Государственное бюро расследований с жалобой на Сырского. Безуглая считает, что главком препятствует ее депутатской деятельности. Якобы военное руководство запрещает пускать ее на позиции ВСУ, а также запрещает украинским защитникам общаться с ней.

Также нардепка "атаковала" Воздушные силы ВСУ и уже экс-командующего Николая Олещука. После авиакатастрофы истребителя F-16 в конце августа Безуглая написала, что самолет якобы сбил ЗРК Patriot из-за отсутствия координации между подразделениями, и обвинила ВС в сокрытии данных о случившемся. Эту информацию сразу "подхватили" российские пропагандисты.

Олещук тогда заявил, что в условиях войны соответствующая информация не может мгновенно попадать в публичное пространство и назвал Марьяну Безуглую "инструментом для дискредитации высшего военного руководства".

Среди ее других скандальных заявлений – предложение лишать гражданства находящихся за рубежом военнообязанных, а их активы отдавать семьям погибших защитников.

На странице Марьяны Безуглой в Facebook были и манипуляционные опросы на темы: "Желаете ли вы народным депутатам смерти?"; "Должны ли женщины мобилизоваться на уровне с мужчинами?"; "Хотите ли вы, чтобы нардепы текущего созыва Верховной рады отправились на фронт?".

Также Безуглая критиковала волонтеров, писала обращение в СБУ о необходимости проверки целой "сети ненастоящих волонтеров". А в День волонтера опубликовала сообщение, что "лучшее волонтерство сегодня – прийти в ВСУ".

В июле 2024 Марьяну Безуглую внесли в базу "Миротворец" за дискредитацию украинской власти, ВСУ и действия, направленные на деморализацию войска. А член оборонного комитета Рады Федор Вениславский подал в СБУ заявление, в котором обвинил Безуглую в разглашении информации по закрытому заседанию комитета.

Вышла из "Слуги народа", на очереди оборонный комитет?

В Верховной раде уже несколько раз инициировали отзыв Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В январе 2024 профильный Комитет зарегистрировал соответствующее постановление в парламенте, но вынести его на голосование не удалось.

При этом именно тогда Безуглая заявила, что решила покинуть фракцию и партию "Слуга народа", поскольку "слабая фракция и партия во время войны ей не нужна". В то же время она добавила, что продолжит поддерживать инициативы президента.

Фото: Марьяна Безуглая вышла из партии и фракции "Слуга народа" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Депутат перестала быть членом партии в начале года, а 17 июля 2024 по "собственному желанию" вышла из фракции. Перед этим ее сняли с должности председателя подкомитета по демократическому гражданскому надзору и контролю в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности. По мнению Безуглой, это решение связано с ее публичными заявлениями о проблемах в ВСУ.

22 июля 2024 Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал новое предложение об исключении Безуглой. Соответствующее постановление было зарегистрировано в Верховной раде. Согласно карточке документа на сайте парламента, статус его прохождения на сегодня значится как "предоставлен для ознакомления".

При подготовке материала использовались: сообщения с Facebook-страницы Марьяны Безуглой, публикации "Опора", "ЧЕСНО", Hromadske, Википедия.