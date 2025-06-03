Коррупция в "Киевзеленстрое": еще одному фигуранту дела об "откатах" сообщили о подозрении

Детали дела

В 2024 году во время работ в парке в Киеве чиновники "Киевзеленстроя" требовали у подрядчика 15% от суммы договора в обмен на подписание контракта. Помогал им в этом директор одного из коммунальных предприятий. Он обеспечил участие "нужной" компании в тендере, организовал сам конкурс и должен был выступить посредником при передаче взятки в более чем 1 млн грн.

По данным следствия, схема работала системно. Все подрядчики, которые имели дело с "Киевзеленстроем", вынуждены были платить "откаты" в размере 15% от суммы сделок. Взамен им без проверок подписывали акты выполненных работ.

В феврале 2025 года было задокументировано 10 случаев вымогательства денег и 5 фактов передачи взяток на общую сумму более 3 млн грн. В целом организаторы планировали получить не менее 25 млн грн.

Что грозит фигурантам

Сейчас директору коммунального предприятия сообщено о подозрении в пособничестве в даче взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Еще в марте 2025 года были задержаны трое руководителей "Киевзеленстроя". Всем избрана мера пресечения - содержание под стражей с залогом более 51 млн грн каждому.

Также, по данным ГБР, подозрение получили четверо руководителей подрядных организаций.

В Бюро отметили, что продолжают следствие и ищут других лиц, которые могли быть причастны к этой масштабной коррупционной схеме. Принимаются меры для компенсации нанесенного государству ущерба.

Фото: ГБР сообщило о подозрении фигуранту коррупционного дела (dbr.gov.ua)