Губернатор заявив, що від торнадо в Кентуккі загинули понад 100 осіб

Губернатор Кентуккі Енді Бешир розповів про наслідки урагану. Він став найбільш руйнівним в історії США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBS .

Бешир розповів, що унаслідок лиха виявилися зруйновані цілі міста: "рідне місто мого батька було знищено наполовину. Мені важко це описати".

"Це катастрофа, яку ніхто з нас ніколи не бачив. Наскільки мені відомо, ми втратили понад 80 осіб, але кількість загиблих перевалить за сотню", - сказав губернатор.

Повідомлялося, що в місті Мейфілд обвалився дах свічкового заводу, де перебували понад 100 осіб. Губернатор повідомив, що рятувальники не знаходили тих, хто вижив під уламками вже кілька днів.